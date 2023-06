2 ŽENE IZBAČENE IZ ZADRUGE! Bile ubeđene da će ući u superfinale, nije ni svesna ko je ČEKA u studiju, pao i POLJUBAC uživo s njim

Rijaliti šou Zadruga napustila Miljana Popović, koja je tako zauzela 27. mesto, i Šarmen Soraja, koja je tako učešće završila na 26. mestu.

- Ja sam bila ja, nisam se trudila da se nametnem, mogla sam više da se zezam, a iskreno mislim da svako zaslužuje poseban plasman - rekla je Miljana.

Miljana je u studiju komentarisala odnos Zorica Marković i Ane Ćurčić.

- Zorica se Ani našla, i Ana je rekla da je u Zorici videla oslonac i osobu do poverenja, a svi znamo da je ona pretpela dosta uvreda zbog Ane. Meni lično se nije dopadalo što je Zorica bila bliska sa Zvezdanom. One su za sve napadale Anđelu, a Zvezdana nikoga - rekla je Miljana.

Sa moje tačke gledišta, Zorica je kontradiktorna. Ona skuplja priče a onda prenosi Ani - dodao je Boža.

Zorica je Anu koristila za svoj rat sa Mićom. Ona je svašta pričala o njemu. Ne znam ko je tu kome prijatelj, a kome ne. Rano je da se priča ko je kome tu prijatelj, sada ćemo videti kako će to izgledazti - dodala je Miljana.

Sale Luks, koji je bio u studiju, nije krio pri samom dolasku Šarmen da mu se sviđa, te se malo nakon toga i dogodio poljubac u obraz.

- Ispunila mi se želja da večeras idem kući. Ja sam rekla i u početku, da ću biti ono što jesam. Nisam se nametala, nisam puno komentarisala, možda sam mogla, ali... Svakakvih situacija je bilo u kući, nisam se nervirala, nisam ulazila ni u kakve fizičke kontakte. Primetila sam da čim popiješ kafu, popričaš, odmah se stvaraju teorije zavere - rekla je Šarmen.

Šarmen je progovorila o odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Ja sam u početku slagala, nisam htela da kažem sa moje strane uopšte, ali se to saznalo kad sam ušla u Belu kuću. To je krenulo sve spontano. Jako smo slične, tu smo se poklopile energetski, ali smo brzo ušle u bilo šta. Dopale smo se jedna drugoj, tu je bila ta neka tenzija.. Jednostavno, videli smo da je to tenzično. Ona je ušla da misli na sebe sve to, odraslim razgovorom smo rešili. Nismo ništa pričale, rekle smo da ćemo ostati u kontaktu sigurno - rekla je Šarmen za odnos sa Matorom.

kurir.rs

