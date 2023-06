ALEKSANDRA OTKRILA DETALJE RAZGOVORA S DEJANOM! Ne želim da igram na kartu žrtve! Nikolićka se RASPLAKALA na pomen BIVŠEG!

Zadrugarka Aleksandra Nikolić obavila je razgovor sa voditeljkom Ivanom Šopić, a tom prilikom su se dotakle i njenog teškog odrastanja. Aleksandra je rešila da ne igra na kartu patetike i odbila da priča o teškom odrastanju, ali se u tom trenutku izlanula o poslednjem razgovoru sa Dejanom Dragojevićem.

foto: Printscreen Zadruga

Aleksandra je otkrila Ivani da je pre ulaska u "Zadrugu 6" popričala sa Dragojevićem i otkrila mu zbog čega je donela odluku da ponovo uđe u rijaliti. Kako navodi starleta, razlog je bio samo i isključivo zbog njenog lošeg finansijskog stanja. Čim je počela da priča na tu temu i da pominje bivšeg dečka, njoj su potekle suze.

foto: Printscreen

- Ne bih želela da igram na tu kartu žrtve, ali ne bih ni volela da pričam o tome. Imala sam težak život, znaju neki ljudi o tome. Nisam mislila da će to izaći negde. Ja sam ispričala šta se tu desilo, teško mi je, borim se sa tim. Ja sam jaka, ne dam da bilo ko vidi da imam privatnih problema, nisam došla ovde zato što je meni život sjajan i bajan, došla sam da se izborim za sebe, to sam rekla i Dejanu da sam ušla da se izborim za sebe, nisam bila u dobroj finansijskoj situaciji, to ljudi znaju da koriste u svađama i ne volim da pričam o tome - govorila je Aleksandra u suzama.

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

03:59 Aleksandra Nikolić ulazi u Zadrugu 6 bez Dejana