"TO JE BIO NOŽ U SRCE" Ana se setila bola koji je prošla zbog Zvezdanovih FLERTOVA, Car i Aleks je napadaju zbog 70.000€

Ivana Šopić je razgovarala sa Anom Ćurčić o njenim odnosima sa ljudima u kući.

- Slađa je napustila Zadrugu i rekla si da ti je Neca negde bliži k srcu. Da li misliš da ćeš sa njim ostati prijatelj? - pitala je Ivana

- Nikad mi ne možemo biti prijatelji, ali da ću posetiti to gde je on, naravno. neću zaboraviti scenu kad su on i Peca stali ispred mene i kad me je Neca štitio kao mamu, vrištao je, borio se muški i još uvek se bori. Želim da budem sa njim u kontaktu - rekla je Ana.

Da li misliš da ćete ti i Maja opstati kao drugarice i imati neki telefonski poziv? - pitala je Ivana.

- Nemamo nas dve ni blizu isti život i interesovanja, niti je ona neko sa kim ja treba da se družim. Ona je ovde u odnosu na ostale mnogo, mnogo iskrenija i ja pri tom stavu stojim. Ja i dalje gledam da me Maja nije ugrozila sa Zvezdanom i ne smeta mi - rekla je Ana.

Da li te je Aleksandra ugrozila? - pitala je Ivana

- Mislim da bni se dosta toga promenilo da nije bila na operaciji i da nije ušao Filip Car. Flert otvoren se video i nema šta, ja sam to prva videla. Kada se desilo sve što se desilo i kad sam ušla desila se mnogo veća stvar jer me je ostavio zbog Anđele. Ja Aleksandru nisam uopšte gledala u tom smislu. Meni je to bio nož u srce. Sve što se Aleksandre tiče sam radila iskreno. Zvezdan joj ne bi prišao na taj način da nije imao zeleno svetlo. Ni u jednom momentu nisam želala da bude sukob Cara, Zvezdana i Aleksandre - rekla je Ana.

Da li smatraš da te gledaju kao konkurenciju? - pitala je Ivana

- Apsolutno, meni to govori kakvi su ljudi jer to sve rade ženi zarad plasmana. Ne znam šta sam uradila da bih ovo dobila - rekla je Ana.

Prokomentariši mi tvoj i Ivanov konflikt koji je doživeo kulminaciju ovih dana - rekla je Ivana.

- Spušta i diže loptu vrlo peridno i taktizira. Juče mi je čak objašnjavao kako se šta gleda napolju, kamere, ko priča o plasmanu osim njega. Mislim da on kalkuliše sa podrškom. Bio je transpartentan za Anđelu, pa kad se desilo šta se desilo sa mnom je spustio loptu i krenuo da se pere. On čovek nema trunku saosećajnosti u tome. Kroz moj primer mi je potvrdio da je loš čovek - rekla je Ana.

