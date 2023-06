ŠOK INTERVJU ANĐELE ĐURIČIĆ! Otkrila zašto je oprostila Zvezdanu prevaru: Zauvek će voleti da pogleda ispod ženske suknje

Anđala Đuričić, koja je diskvalifikova iz rijalitija zbog nasilja, ne prestaje da šokira ponašanjem, ali sada je mnoge ostavila bez teksta kada je otkrila zbog čega je oprostila prevaru Zvezdanu Slavniću.

- Trudila sam se da ne uđem u vezu sa Zvezdanom, ali to je bilo jače od mene. Zbog njega sam pogazila sva svoja moralna načela. Kad me je uhvatio za ruku i rekao da mu je stalo do mene, sve je palo u vodu. Sad shvatam da je to bila ljubav na prvi pogled! Nikad ranije nisam upoznala muškarca poput njega. Lep je, ali me je privukao njegov karakter. Duhovit je, pažljiv...

foto: Printscreen

Anđela Đuričić je šokirala kada je otkrila zbog čega je Zvezdanu prešla preko flerta s njenom drugaricom Aleks Nikolić, prevare sa Majom Marinković. Varao je i bivšu ženu Anu Ćurčić.

- Muškarac koji voli žene sa 20 godina voli ih i sa 40, pa i 60. Jednom ženskaroš, uvek ženskaroš! Zauvek će voleti da pogleda ispod ženske suknje. Međutim, verujem da Zvezdan sada želi miran porodičan život. Ima ćerku od 18 godina, ali priželjkuje sina. Želim da mu rodim tri sina! Sve što sam pričala u "Zadruzi" da bih volela s njim da ostvarim i dalje mislim.

foto: Printscreen

- Ana i Zvezdan najbolje znaju šta se dešavalo između njihova četiri zida. Pravila je od njega monstruma, a onda mu napisala ljubavnu pesmu. Volela ga je, ali nije htela da prizna! Za sve što sam mislila da laže na kraju je ispalo da je baš tako iako nisam imala nijednu informaciju iz spoljnog sveta. Osećaj me ne vara! Verujem da je varala Zvezdana sa Acom Bulićem. Sudeći po njegovim izjavama da su se viđali i išli na ručkove, ali i njihovom sadašnjem odnosu, ispada tako. Sumnjiva mi je bila priča da se odjednom pojavio njen bivši dečko i da 13 godina nisu bili u kontaktu.

kurir.rs/republika

