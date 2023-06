MATORA I ANITA OTKRILE DETALJE PLANOVA NAKON VENČANJA! Jovana sa ponosom priznala: Uskoro ću se ostvariti kao majka!

Rijaliti učesnice Jovana Tomić Matora i Anita Stanojlović uskoro će izgovoriti sudbonosno "da", a sad su pred našim kamerama otkrile šta ih sve čeka u narednom periodu.

foto: Printskrin/Instagram

- Evo, znamo datum, 11. jula će biti venčanje, bićete upućeni u sve na vreme. Shvatila sam da je Anita ona prava kad smo zajedno stale pred njenu majku, zaslužila sam da me neko voli tako. Stavila me je na prvo mesto - kazala je na početku Jovana Tomić Matora

foto: ATAImages

- Jovana nije još upoznala mog sina. Gledaju se preko video poziva. Sve je u najboljem redu. Sin neće biti na svadbi - rekla je Anita, pa se Matora nadovezala:

- Neće biti porodica, samo najbliži prijatelji. Imam podršku od porodice, ja se sa taštom čujem svaku noć. Uskoro ću se ostvariti kao majka. To je rešeno. Zajedno smo se dogovorile. Idem na vantelesnu oplodnju uskoro. To će se desiti za par meseci. Izabrala sam kliniku, sve, a Anita me je podržala u odluci da budem majka, pošto ona već jeste. Red je, to mi je životna želja.

foto: Petar Aleksić

- Venčanje će biti intimno, tako je najbolje. Znate da ovde to nije moguće. Biće sa nama kumovi, moji prijatelji, posle ćemo napraviti proslavu ovde, veliku žurku. Anita ne sme više da se ugoji ni gram zbog venčanice (smeh) Kupila sam joj patike, ona plače, žena... Obradovala se zbog patika! A kakve sam devojke imala i šta sam sve radila... Da se neko obraduje i plače tako zbog je**nih patika - dodala je Jovana.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

04:40 Jovana Tomić Matora