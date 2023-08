MIKI ĐURIČIĆ NASTAVLJA DA IZNOSI PRLJAV VEŠ O ANI ĆURČIĆ! Bivši zadrugar raskrinkao njen PLAN: Sve vreme je pokušavala da...

Ana Ćurčić je u toku gostovanja u emisiji nakog uključenja Mikija Đuričića i žustre rasprave sa njim, polila sokom voditeljku emisije Anu Radulović, a sada se tim povodom oglasio bivši zadrugar, zbog koga je i nastao karambol.

Miki je najpre prokomentarisao njeno ponašanje i eventalne razloge za isto.

foto: Printscreen

- Ja tu ženu nisam uvredio nijednom! Sve što sam rekao su samo činjenice! Ona je jako kontradiktorna i pokušavala je sve vreme da dođe do mene, ali mene to nije zanimalo. Možda se ona iznervirala zbog tih činjenica. Ako sam je reko neistinu ona se ne bi nervirala. Ljudi se tako nerviraju samo kad čuju istininu, jednostavno ne može da podnese stvari koje su činjenične, rekao je Miki pa dodao:

foto: Printscreen

- O svom suprugu je pričala jedno, pa sada drugo! Ako je sve tako kako sada kaže, zašto je dopustila da njen sin istetovira njegovo ime? Zašto nisi odvela svoju decu od njega mnogo ranije? Nema šta drugo da dodam! O njenom ponašanju i napuštanju emisije na taj način govori sama o sebi i to je to, zaključio je on.

