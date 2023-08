"BIO JE UZ MENE DOK SAM SE BORILA ZA ŽIVOT" Miljana se rasplakala uživo i emisiji zbog Bebice, ali onda Zola pokazao PORUKE! ŠOK!

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola bili su oči u oči u Pinkovim studiju.

- Dobro veče i pozdrav svima, ovde Violeta. Ja dugo pratim i podržavam i Zolu i Miljanu i ne znam šta im ovo večeras treba. Miljana reci mi da li si plakala jer te Zola iznervirao? Bebica je jedan prevarant i lažov i ne treba ime da mu pominjete. Posle emisije će se Miljana i Zola pomiriti sigurno - rekla je gledateljka.

- Zola više mene ne može da iznervira a Bebica se godinu i nešto mogao porediti samo sa zlatom. Ja sam ga volela i poštovala, možda nisam znala to da pokažem ali ovo mu ne mogu oprostiti. Udario je na moje roditelje a nisu to zaslužili - rekla je Miljana.

foto: Printscreen

- Da li se slažete kada kažem da se Zola posle svake devojke vraćao Miljani? -pitala je Ana.

- On bude tri-četiri dana sa nekom da bi iskalio bes zbog svađe sa Miljanom ali samo nju voli - zaključila je gledateljka.

- Evo čitam novine i ne mogu da verujem šta Nenad izjavljuje. Ne znam zašto se ne zaustavlja - rekla je Miljana.

- Koliko god da si razočarana u Bebicu čini mi se da veći gard imaš prema Zoli, da li te je on više povredio? - pitala je Ana.

foto: Printscreen

- Nenad me milion puta više povredio, ali neću se spuštati na njegov nivo i iznositi laži. Bebica je bio predivan čovek i posle svega moram reći da je Nenad bolji čovek. Držao me kao malo vode na dlanu. Bio je uz mene kada sam se borila za život. Spavao je na klupi ispred bolnice. Ja ga pozovem on dođe, pozovem ga javi se. Mnogo sam se ogrešila i ponizila ga i sad se skupilo. Mrzim sebe što plačem ali bili smo zajedno toliko dugo - rekla je Miljana kroz suza.

Zola je ušao na Viber i pokazao nešto voditeljki.

- Poslala si mi poruku sa Marijinog broja. Imam još bezbroj ovakvih poruka -otkrio je Zola.

- Terala sam mu inat, on zna da sam te volela i htela sam da mu vratim a ti si mi se zgadio - rekla je Miljana.

- Da li bi ti nastavak emisije ostala sama ovde u emisiji, bez mene? -pitao je Zola.

- Iz poštovanja prema produkciji ne bih otišla iz emisije - rekla je Miljana.

- Čeka samo kraj emisije da bi me uhodila - zaključio je Zola.

