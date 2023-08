BEBICA SE ČUJE SA IVANOM! Sad su bivši u dobrim odnosima, a otkrio i koliko je dnevno Miljana trošlila na KOCKU, cifra boli glava

Bivši rijaliti par Nenad Macanović Bebica i Miljana Kulić otkad su raskinuli u javnost iznose prozivke i prljav veš jedan o drugom.

Naime, Bebica je rešio da više ne ćuti, te otkrije sve što zna o porodici Kulić. Na početku razgovora istakao je da se nije video sa Ivanom Marinkovićem.

- Nisam, ali smo se čuli. Javio sam mu se kada sam otišao iz Niša. Rekao mi je: "Šta je, zapalio si?" On je skroz normalan čovek, imam lepo mišljenje o njemu. Žele da budu u svađi s njim - istakao je on, pa otkrio kad su krenule nesuglasice.

foto: Zorana Jevtić

- Prve nesuglasice krenule su zbog njenog kockanja. Čim se probudi, jedino je zanima u koji će kazino da ode. Dok se ona kocka, ja se nerviram i pijem kafu... Izgubila je mnogo novca na kocki, svaki put bi potrošila oko 400-500 evra, a nekad i više. Verovao sam da će se promeniti. Međutim, kad smo došli u Beograd zbog emisije "Narod pita", uhvatio sam je kako šalje poruke čelnicima Pinka i traži da s njom gostuje Lazar Čolić Zola. Nastala je svađa, polomila mi je telefon, čupala me je, grebala... Ubeđivala me je da želi narodu da pokaže kako ga je prebolela! Tokom noći dobio sam fotografije kako pričaju... Ujutru je tražila da dođem po nju. Odvezao sam je u Niš i rekao da je kraj - rekao je on za pa dodao kako oni zapravo žive u Nišu:

- Marija, Miljana i Siniša žive rijaliti. Marija čuva Miljanine pare i onda se uglavnom oko toga svađaju. Kad ja neću da joj dam novac, traži od majke, a ako ni ona neće, nastaje haos. Iskreno, ponekad mi bude i žao Miljane. Marija je kriva za sve! Glupo je što joj ne daje njen novac. Zato se ona kocka i pokušava da od 1.000 napravi 2.000 dinara...

kurir.rs/informer

Bonus video:

00:17 Marija Kulić i Bebica došli po Miljanu u bolnicu