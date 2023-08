BEBICA NIJE DUŽAN SAMO KULIĆIMA! Terza otkrio Nenadove tajne,

Bivši zadrugari Jelena Golubović, Stefan Radić Rodni i Borislav Terzić jedva su dočelali da po Nenadu Macanoviću Bebici.

- Moj drugar je iz Šejkovića a majka mog druga i Bebica su rođaci. Bebica je tog čoveka zakinuo za veliku lovu i rekao mi je da će me častiti sa 5.000 evra ako mu dam Bebicin broj i spojim ga sa njim. Evo sad mu poručujem ako gleda neka se jave tim ljudima koji su jako ljuti. U pitanju je velika lova pa iskreno sumnjam da će se javiti, ali od dosta ljudi sam čuo da ih je zakinuo za pare - objasnio je Terza.

foto: Damir Dervišagić, ATAImages

Jelena Golubović se odmah nadovezala.

- Čitava ta porodica je diskutabilna. Mama je slala Miljanu da radi po kafićima još posle osnovne škole. Bebicu smo dosta puta uhvatili u nekim kontradiktornostima. Mislim da je Miljana neku dijagnozu nasledila od Marije. Ivan lako može da dobije starateljstvo nad malim Željkom jer je Miljana neuračunljiva - rekla je Jelena pa dodala:

- Odnos između Marije i Bebice je patologija. Ona je više plakala zbog njega nego zbog Miljane. A Bebica je sve to iskoristio i za svu muku uzeo 10.000 evra. Drugačije ne bi on prelazio Miljani preko nekih stvari i mučio se dve godine. Doduše oni su njega te dve godine izdržavali tako da je zaradio mnogo više. Mariji je ceo život samo marketing preko svog deteta a za to optužuju Ivana Marinkovića kad je on rekao da će pustiti da sve bude spontano.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Stefan Radić je takođe dao svoj sud.

- Ja znam da Ivan nije imao mnogo uticaja na organizaciju Željkovog rođendama niti je znao ko su sve bili gosti jer su ih zvali Miljana i Marija a ipak je došao. Znam da ne igra rijaliti i rekao je da voli svog sina i pokušaće to sudski da reši jer kaže da ne mogu da se dogovore. Bitno je svakako da je dete voljeno - zaključio je Rodni.

kurir.rs

