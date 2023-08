ODREKAO SE PORODICE ZBOG MILJANE: Bebica PODVIJENOG repa zakucao mami i tati na vrata, evo kako su ga prihvatili i gde živi

Nenad Macanović Bebica, koji je zbog Miljane Kulić napustio i zapostavio svoju porodicu, odlučio je da podvije rep i da se vrati roditeljima. On je u emisiji Narod pita otkrio kako ga je porodica prihvatila nakon prvog pojavljivanja na vratima.

- Bebica je Bog i batina, kako su ga prozivali i šta je sve radio, sad je stvarno ispao Bog i batina i trebalo bi da dobije orden za izdrživost, hrabrost, toleranciju i smirenost i na ovo hladno delovanje na uvrede i na sve ono što čoveka može da izvezde iz takta - rekla je gledateljka.

foto: Pritnscreen

- Tamo je bio opran, čist, jeo, pio i još orden da mu damo - našalio se voditelj.

- Nenade kakva je situacija sa tvojim ocem i majkom? - pitao je voditelj.

Odlično, sve je u redu. Imali smo taj neki razgovor koji je bio težak za mene.

- Nisam se izvinio, to je jače od mene. Oni su me kritikovali više nego što su me grdili. Sad je sve super i okej - rekao je Bebica.

- Da li je istina da otac i dalje ne želi da te vidi? - pitao je voditelj

- Ne, ne, ja živim odmah preko puta kuće u zgradi - rekao je Bebica.

kurir.rs

Bonus video:

00:17 Marija Kulić i Bebica došli po Miljanu u bolnicu