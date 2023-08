NADEŽDA ULAZI U ELITU, TOMI ZABRANILA DA PRIHVATI POZIV! Biljićeva ne zaboravlja da se Panić ŠVALERISAO u Zadruzi!

Pevačica Nadežda Biljić i maneken Toma Panić dobili su ponudu da zajedno uđu u "Elitu", ali bivša rijaliti-učesnica nikako nije bila za to jer se već u nekim od prethodnih sezona opekla sa suprugom, koji ju je javno varao.

Zato je, kako pišu mediji, zbog veoma primamljive ponude, odlučila da ovog puta u rijaliti uđe sama, a da on ostane da čuva dete.

- Pevačici je život skraćen bar za deset godina zbog svega što je prošla u rijalitiju. Trebalo je vremena i strpljenja da ona i Toma nastave život napolju normalno, kao svaka porodica, posle njegove prevare s Paulom Hublin, od koje se jedva oporavila i vratila u normalu. Trebalo je vremena da se vrati na muzičku scenu i nastavi tamo gde je stala kad je ušla u rijaliti. Toma je shvatio šta je uradio, pa joj se maksimalno posvetio, te je digao ruke i od svoje karijere da bi se posvetili njenoj. Radeći kao njen menadžer, shvatio je da od Nadeždinog pevanja mogu lepo da žive, ali ipak ne mogu da zarade kao u rijalitiju, zbog čega se o odluci o ulasku u "Elitu" nije mnogo većalo - rekao je izvor blizak paru, te istakao da je pevačica ovog puta bila mudrija, te obaveze oko sina Longa prepustila Tomi, kao što je on njoj kad je boravio sam u rijalitiju:

- Dete koje je tad tražilo maksimalnu pažnju, kako roditeljsku tako i zdravstvenu, zbog komplikacija koje je imalo odmah po rođenju, sad je mnogo bolje i već je pravi dečak, tako da je sve lakše. Nadeždi je to, s jedne strane, olakšalo povratak u rijaliti, a s druge, da dokaže sebi i drugima da ona to može i sama, ali u pozadini svega je donekle i da Tomi vrati milo za drago, te da ga ostavi samog sa detetom, kao on nju pred "Zadrugu 4".

Podsetimo, rijaliti-par često je bio u žiži zbog turbulentne veze, pune svađa, nasilja, kako u rijalitiju tako i van njega, što se prividno smirilo njihovim pomirenjem i rođenjem sina. Sve je kulminiralo javnom Tominom prevarom u "Zadruzi 4", koju mu je Nadežda oprostila, ali ne i zaboravila. Zbog toga ga više ne pušta pred kamere, svesna Tomine slabosti prema ženama, te je odlučila da ovog puta ona uđe u rijaliti da bi zaradila pare za porodicu, dok on vodi računa o sinu Longu.

