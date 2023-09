OVAKO JE LAŽNI MILIONER PREVARIO STANIJU DOBROJEVIĆ! Ovo su NOVI ŠOK detalji afere sa oženjenim, starleta u ZABLUDI

Učesnica "Zadruge 7 - Elite" Aneli Ahmić, koja je sinoć ušla prva u rijaliti, iznela je šok detalje o mužu Asminu Durdžiću, koji ju je, kako je istakla, prevario sa starletom Stanijom Dobrojević.

Kako saznaje izvor blizak Aneli, Asmin se sve vreme predstavljao kao milioner, a na sebi je imao fejk naočare "Luj Viton" marke koje je kupio u Istanbulu za 10 evra.

- Asmin je naočare "Luj Viton" u Istanbulu kupio za 10 evra, a na kraju se sa istim modelom fotografisala Stanija za svoj Instagram, misleći da su original - priča dobro obavešten izvor za medije i dodaje:

foto: Petar Aleksić, Nemanja Nikolić

- Kupio joj je nekoliko original stvari, što se na fotografijama i može videti, ali to su sve sitni pokloni, čim je i kesa tako malo. Ne verujem da je na poklon potrošio više od 250 evra - poručuje dobro obavešten izvor blizak Aneli.

Aneli je, inače, u "Zadruzi 7 - Eliti" rekla sledeće:

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

- Muž me je pre mesec dana prevario posle tri godine braka. Ja sam iz Dubrovnika. Prevario me je sa Stanijom Dobrojević. Ja sam vrlo hrabra. On nije ni "m" od milionera, svi žive kao podstanari. Imali smo odnos, prvi naš odnos i ostala sam trudna... Rekao mi je samo da se zaljubio i da ide u Ameriku kod nje. Stavio je slovo "S" na stori i tri tačkice. Onda mi je rekao da ide kod nje, pakao mi je bio. On je otišao... Eto, šta sam sve prošla. Trenutno su u Crnoj Gori. Austrijski mediji su baš danas objavili da je prevarant, da je državu prevario, beži u Majami. Dug je period od 10 meseci, ostaću do kraja. On je prevarant! Staniji bih poručila da ga iskoristi još malo, jer uskoro neće imati ništa, neće mu ostati ništa! Šta ih je spojilo? Pa, keš, keš ih je spojio.

Kurir.rs/Blic

