OVO JE DEVOJKA KOJA BI MOGLA UNIŠTITI PRVI GEJ RIJALITI BRAK! Iscurile njene FOTKE, evo kako ona zapravo IZGLEDA

Bivša zadrugarka Ana Spasojević, koja je, između ostalog, prijatelj Jovane Tomić Matore, optužila je Jovaninu suprugu, Anitu Stanojlović da je slala neprikladne poruke drugoj devojci.

Domaći mediji objavili su navodne Anite poruke koje je slala devojci iz Hrvatske neposredno pred Jovanin i njen ulazak u "Elitu".

Anita je, kako su prenosili mediji, devojci svakodnevno pisala i bila inicijator njihovog razgovora, a u jednom trenutku je čak priznala i kako se plaši da će ući u rijaliti i pokvariti joj brak sa Jovanom.

Kako pišu mediji, devojka kojoj je Anita slala poruke je Tiktokerka iz Hrvatske, Matea, koju prati preko 65.000 ljudi.

Matea je za jedan portal otkrila kako su se Stanojlovićeva i ona stalno čule, čak i na dan Matorinog i Anitinog venčanja.

- Puno toga bih ja rekla, ali premalo mi je slova da napišem. Puno ljudi ne zna celu priču, donose se razni zaključci. Ja u "Elitu" ne planiram ulaziti niti želim graditi svoje ime preko tuđeg imena. Da, Anita i ja smo kuckale za vreme svatova, postoje videi gde me na lajvu izaziva i zove, ljudi su to još letos provalili. Zašto sam ćutala? Nisam htela dramu. Sad kad se razvuklo po društvenim mrežama, imam pravo da skinem ljagu sa svog imena i kažem da sam u tom periodu prekinula vezu od sedam godina, i kuckala se sa Anitom jer sam bila friško slobodna. To je sve. Diplomatski odgovor je u ovom trenutku stvarno najbolji. Svojevremeno sam pretila tužbama, jer i letos i zadnjih par dana dobijam pretnje po društvenim mrežama, ali sad kada bolje razmislim, jesam se ja udavala ili ona? Jesam je ja terala da mi piše? Nisam. Sama je donosila odluke za sebe. Flertovanje zauzete žene, koja na dan svadbe zove drugu, jeste za svaku osudu. I neću više nikakve slike i skrinšotove da šaljem, dovoljno je u medijima - rekla je Matea za pomenuti medij.

