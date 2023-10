"IZVADE 50 EVRA I KUPE MI ŠTA TREBA!" Zadrugar priznao da naplaćuje odnose: "Nekad bude za džabe, ali retko" Zgrozio javnost

Zadrugar Nikola Bukić priznao je svojoj devojci Teodori Balzak da je pre ulaska u "Eltu 7" imao odnose sa ženama, nakon čega su ga one častile.

Kako priznaje, žene su se uvek prve nudile nakon intimnih odnosa da mu udele koji evro.

foto: Printscreen Zadruga

- Imam prvo dobre intimne odnose sa ženama, a onda otvore novačnik i daju mi novac, kažu mi: "Treba li ti nešto, hoćeš nešto da ti dam?". Ja im kažem da odu do marketa i da mi kupe hranu. Odu do prodavnice, izvade 50 evra i kupe sve što mi treba. Tako me čašćavaju - priča Nikola i dodaje:

- Nisam nikada sa tim ženama bio u vezi, samo na noć - napominje Bukilić, a na njegovu priču se nadovezuje njegova devojka Teodora Balzak.

foto: Printscreen Zadruga

- Ti si muška k****, žigolo! - odsečno je odgovorila Teodora.

- Šta da radim kad me časte? Šta je problem? Njima bude super i meni bude super. Nekad mi se dešavalo da imam odnose za džabe, ali uglavnom dobijem novac - zaključio je Nikola u "Eliti 7".

Kurir.rs/Pink

