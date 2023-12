"ONA JE PERSONA NON GRATA!" Maja Marinković saznala za oglašavanje Tijane Ajfon, pa žestoko oplela po njoj: Puče prijateljstvo!

Maja Marinković poznata je kao skandal majstor, a pored toga što joj je ljubavni život jako turbulentan i privlači veliku pažnju, takođe i u prijateljstvima ima oscilacije i sa drugaricama često završi na ratnoj nozi.

Poznato je da je Maja godinama unazad bila u jako dobrim odnosima sa starletom Tijanom Ajfon, koja joj je pružala podršku tokom boravka u rijalitiju, a kad je Marinkovićeva pauzirala sa učešćem bile su jako bliske i dosta vremena su provodile zajedno. Međutim, to više nije slučaj.

Da je zaista došlo do kraha prijateljstva između njih dve, potvrdila je najpre Maksimovićeva, a sada je i Maja progovorila o raskolu, te tom prilikom oplela žestoko po nekadašnjoj prijateljici.

- Šta bi rekla da saznaš da se oglasila tvoja bivša drugarica Tića i rekla, citiram: "Da sam bila pametna, ni kafu ne bih popila sa Majom", šta bi joj poručila - glasilo je pitanje.

- Stvarno ne znam ko je to, davala sam dovoljno reklame ljudima koji nisu to zaslužili. Što se tičetih persona non grata, zaista ne bih komentarisala. Mnogi pokušavaju da se kače na mene, ali je prohujalo sa vihorom - rekla je Maja u Eliti.

