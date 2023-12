REPER NAKON SVAĐE SA MIONOM DOŽIVEO NERVNI SLOM: Pokušao da pobegne iz rijalitija, Jovanovićeva urlala "Ne pravi idiota od sebe"

Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović nakon gotovo svakodnevnih svađa ponovo su zaratili, te je reper opet poželeo da napusti "Elitu".

- D**a me ceo dan. Ne mogu bre više - rekao je Nenad Aleksić Ša.

- Morate lepo da pričate - dodao je Đedović.

- Ne mogu više da pričam lepo sa njom. Pokušao sam, ustao normalno, ona se pravi luda - kazao je Ša.

- Ne pravi idiota od sebe - rekla je Miona.

- Ne želim da se blamiram. Meni treba mir. Neću jedna klinka da me je*e - kazao je Ša.

- Meni treba neko da me zagrli i ćuti, a ne da pravi debila od mene. Dosta je bilo, meni je pun k**ac svega - rekao je Ša.

- Dođi ovamo, nemoj da gaziš po blatu - dodala je Miona.

- Pun mi je k***c. Molim je za najmanju sitnicu. Neće kafu da mi skuva. Stalno je molim, više ne mogu. Kako ti nije žao da me mučiš? Ako ti smetam u tvojoj sreći, reci mi da se sklonim da ti ne smetam. Ti si mirna, misliš da mi ništa loše ne radiš. Umesto da mi skuvaš kafu, budeš uz mene, ja tebe molim. Kako možeš tako? Prema svakoj sam bio dobar, a ovako mi se vraća - rekao je Ša.

- Izlazi bre iz tog blata - dodala je Matora.

- Molim je da bude normalna. Neću da me neko dr*a. Od momenta kada je otvorila oči, nateže me svaki dan. Nema više, moram da idem. Svaki dan traži razlog da raskinemo. Opominje me da gledam druge devojke, devojka nije normalna! J**e me u mozak. Neka nađe papka, ja želim mir. Molim je da se smiri malo. Nju nešto muči, a ne želi da mi kaže šta. Snage nemam, dobro mi nije. Neka odem odavde. Ona treba da bude sama, ja joj nisam potreban - kazao je Ša.

