DRUŽILE SE I PILE KAFU DOK JOJ JE OBRAĐIVALA MUŽA Učesnica Elite bila sa OŽENJENIM pevačem, obećao joj pesme pa mu žena zatrudnila

Milan Milošević je pokrenuo temu o Jovani Cvijanović koja je bila u pararelnoj vezi sa Peđom Medenicom, a Nemanja Gačić je otkrio da se ona čak i družila sa pevačevom ženom.

- Ona je meni pričala sama o tome. Rekla mi je za Peđu da su oni prijatelji i da su oni imali te intimne odnose, da su se viđali godinu dana, pre Stojana i da je on njoj obećao pesmu. Ona se družila sa njegovom ženom. On je njoj govorio da će ostaviti ženu zbog nje, ali je žena zatrudnela i on je ostavio Jovanu - govorio je Gačić.

- Ja ne poznajem njegovu ženu - rekla je Jovana.

foto: Dragan Kadić

- Rekla si da poznaješ - rekao je Gačić.

- Ja sam bila na mestu gde je ona bila, i upoznala sam je. Ja sam se predstavila kao njegova koleginica. Par puta sam išla na nastupe. Peđa i ja smo prijatelji šest godina - dodala je Jovana.

- Meni si pričala kako si živog dedu sahranjivala - rekao je Marko.

- Ona je i nama to rekla, ali nije rekla ime, rekla je Inicijale - govorio je Darijan.

- On je mene vadoio iz depresije,poklanjao mi je karte za njegove nastupe, a satima so se kuckali. Ja boljeg čoveka od njega nisam upoznala. On je pričao sa mnom nekoliko sati o problemima koje sam imala - rekla je Jovana.

