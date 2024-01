DISKVALIFIKOVANA PEVAČICA NAPUSTILA ELITU, A ZA TO JE IMALA DOBAR RAZLOG! Prvo oglašavanje Irina 2 Hot nakon OPERACIJE

Pevačica i bivša zadrugarka, Irina Kolin, poznatija kao Irina 2 Hot, nedavno je operisala iščašeno rame, a zbog toga je prethodno morala da napusti Elitu 7.

Sada je otkrila da je operacije uspešno prošla.

foto: Printskrin / You Tube

- Juče su me pustili iz bolnice. Kod svoje sestre sam u Austriji, to mi žive i majka i tetka. Porodica je tu da me podrži. Iščašilo mi se rame i to su mi sredili. Stavili su mi određeni vrstu plastike, jer kad uradim malo jači pokret, rame hoće da ispadne iz lezišta. Dve male rupice, ništa strašno. Dva konca, koji se samo resorbuju - poručuje Irina i dodaje

Nadam se da kad krenem sa fizikalnom terapijom da ću se osećati bolje. Za sada još uvek ne mogu da ruku podignem u vis. Bio me je strah da se ne probudim zbog narkoze, stalno sam se brinula zbog svog deteta. Sada mi je nezgodno i kada spavam, jer na tu stranu ne smem da se naslanjam - zaključuja Irina Kolin.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Irina je diskvalifikovana je iz rijaliti šoua "Elita", jer je samoinicijativno napustila imanje.

Kurir.rs/Blic/Prenela: K.M.

Bonus video:

01:41 Beograd, Vučić, Hoćemo li za jedne govoriti elita a za druge rulja i sendvičari, jedni uzvišeni, a drugi uniženi