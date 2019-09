NOVE SEZONE EMISIJA „NEĆETE VEROVATI“ I “NIKAD NIJE KASNO”: Veliko interesovanje pevača iz inostranstva za popularni muzički šou

U velikom stilu počelo je snimanje pete sezone muzičkog šoua „Nikad nije kasno“. Novi serijal definitivno će obeležiti pevački talenti, ali I neverovatne životne priče na koje gledaoci neće ostati imuni i koje će ih sigurno dovesti do suza.

Da je šou „Nikad nije kasno“ internacionalnog karaktera, dokazalo je interesovanje pevača iz svih krajeva sveta, pa ćemo tako u novom serijalu upoznati takmičare iz Engleske, Austrije i Italije koji su se za ovaj muzički šou prijavili kako bi pred milionskom publikom pokazali svoj pevački talenat, iako ne znaju ni reč srpskog jezika.

Kandidate će u prvoj epizodi, osim predsednika žirija Saše Miloševića Mareta, ocenjivati i poznati glumac Mima Karadžić, kao i pevačica Aleksandra Živojinović.

Zbog različitosti talentovanih ljudi koji su se prijavili za takmičenje, Žika Jakšić odlučio je da uvrsti i druge talente u novu sezonu, pa će osim pevačkih, takmičari pokazati i druge posobnosti. Već u prvoj epizodi predstaviće nam se kanidadat koji svira u češalj, kao i višestruki svetski prvak u guslanju, što ćemo moći da vidimo već večeras u 21 sat na Prvoj.

Danas startuje I nova sezona još jedne omiljene emisije „Nećete verovati“ koja je na programu Prve nedeljom u 18.45. Sudeći po broju gledalaca svrstala se u 10 najgledanijih formata u zemlji na nacionalnom nivou. Ali to nije slučajno, razlog je vrlo jednostavan. “Ovo su priče iz obične Srbije koja postoji i koja se, po ko zna koji put, tvrdim, neizmerno voli” kaže Gvozden, “I narednu sezonu nastavljamo istim tempom, nastavićemo da dokazujemo da je Srbija, bez obzira šta neki pričaju, naša otadžbina koja ima dušu. Mi naravno kao i uvek imamo dokaze za to”.

Ove sezone videćete priču o tri sestre čije otac pre pola veka napustio ognjište, otišao je put Amerike u potrazi za američkim snom. I uspeo je u tome, živeo je san koji mnogi žele. Stekao je čitavo bogatstvo, ali jednu stvar nije imao, a to je zavičaj. Napustio je ovaj svet, ali svojim ćerkama ostavio je amanet, a to je da obnove ognjište na kojem je ponikao. One su ispunile njegovu poslednju želju, nećete verovati, prizor koji smo zatekli kada su posle 40 godina prvi put stigle na mesto gde je njihov otac prvi put ugledao nebo. Obnovile su kuću i kućište i prvi put spavale podno Jelice na čistom planinskom vazduhu. Kako su se one osećale u tim trenucima osećale videćete u našoj priči.

Videćete i priču o krmači rekorderki iz sela Grabovac kod Knića, koja je na svet donela 31 mladunče.

Saksofon je instrument koji ima dušu, samo ako se svira u Homolju. Svake godine u Žagubici okupi se na desetine svirača ovog instrumenta i na hiljade ljubitelja ove vrste muzike, bili smo tamo, ali smo za vas zabeležili i osnivanje još jednog velikog sabora u Srbiji. Naime, radi se o Saboru violinista koji je već prve godine na samom osnivanju okupio neverovatnih 50 hiljada ljubitelja zvuka kraljice instrumenata. Ali to je samo jedan deo priča koje nas očekuju u novoj sezoni. “Pre svega moram da kažem da sam veoma zadovoljan milionskom publikom i podrškom koju dobijam za ovakve priče. I sam sam iznenađen, jer moram priznati, nisam očekivao tako nešto, a suština je u tome što je svaka priča nikla iz naroda, potekla od običnog čoveka, ljudskih primera kojih u Srbiji ima na pretek”, iskren je Gvozden.

