„LETNJIH 150 MINUTA“ – OD PONEDELJKA, 5. JULA: Svakog radnog dana u 13h na Prvoj televiziji

Emisija „150 minuta“ i ove godine imaće svoje letnje izdanje koje će voditi već ustaljeni voditeljski trio – Mira Lekić, Dejan Pantelić i Miloš Urošević. Od danas, svakog radnog dana u 13 časova gledaoci će se informisati ne samo o najvažnijim događajima u zemlji i svetu već će svakodnevno dobijati nepohodnu dozu korisnih i zanimljivih saveta u vrelim letnjim danima. Domaćini emisije razgovaraće u studiju sa brojnim gostima o najaktuelnijim temama iz svih oblasti – zdravlja, kulture, sporta i zabave.

Stalni deo ekipe u studiju biće novinarka Prve Katarina Manojlović koja će nam svakodnevno kuvati i davati zanimljive ideje za recepte, koje namirnice i jela prijaju i okrepljuju telo na visokim temperaturama, a saznaćemo I mnoge cake koje će učiniti da se osećamo kao kulinarski magovi. ​

Novinarska ekipa emisije oblizaće celu Srbiju i informisati o najzanimljivijim događajima i manifestacijama, saznaćemo i koje su to destinacije u Srbiji koje turisti najviše vole da posećuju tokom vrelih dana, a emisija će obilovati i primorskim pričama. „Letnjih 150 minuta biće pravo osveženje jer je to našim gledaocima potrebno. I nećemo ih izneveriti. Urednice Maja Miletić, Jovana Maletić, moja malenkost kao i čitav novinarski tim pratimo sve važne i korisne informacije, idemo u korak sa aktuelnošću ali vodimo gledaoce i na planine, more i na sva lepa mesta u Srbiji. Tražimo događaje koje ljudima mogu da ulepšaju letnje dane. Nećemo zaobići ni influens scenu, šta je ono što izaziva najviše komentara na društvenim mrežama, a gledaoci će imati priliku da kuvaju sa nama svaki radni dan” kaže jedna od urednica I voditeljka omiljene kolažne dnevne emisije “150 minuta”.

