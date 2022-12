UĐITE U 2023. GODINU UZ PINKOV I RED TV PRAZNIČNI PROGRAM: Specijalne emisije, ekskluzivni gosti i doček za pamćenje!

Vernu publiku, koja decenijama svake novogodišnje i božićne praznike provodi tradicionalno uz najgledaniju komercijalnu televiziju, ove godine na TV Pink očekuje fantastičan praznični program, a dobru zabavu nudi vam i vaša omiljena kablovska televizija Red TV.

Praznično raspoloženje na TV Pink počinje već u subotu 31. decembra, kada će vam dobro jutro poželeti Jovana Jeremić u najgledanijem jutarnjem programu u Srbiji „Novo vikend jutro“. Uz aktuelne i zanimljive sagovornike, kao i mnoštvo muzičkih gostiju, Jovana Jeremić će na pravi način ispratiti poslednje jutro u 2022. godini.

U poslednjim satima ove godine, milionski auditorijum uživaće uz tradicionalno Pinkovo novogodišnje narodno veselje tokom kog će se na sceni smenjivati veliki broj kako legendarnih, tako i mladih, sve popularnijih pevača, uz nezaobilazni trubački orkestar. Nakon ponoći i dočeka 2022. godine, publika će moći da prati i proslavu u najgledanijem rijalitiju na ovim prostorima „Zadruga 6“, gde će aktuelne zadrugare zabavljati razni izvođači.

foto: Promo

Tokom prazničnog vikenda, gledaoci širom regiona uživaće u Pinkovim zabavnim emisijama. Sanja Marinković će u prazničnom „Magazinu In“ ugostiti Gorana Vesića, Draganu Mirković, Milicu Pavlović, Sašu Matića, Željka Samardžića, Dušicu Jakovljević, Bojanu Lazić, Nemanju Vujičića i Sinišu Medića. Na programu je i najgledanija emisija o poznatima „Premijera – Vikend specijal“, gde će se smenjivati mnoštvo pevača i javnih ličnosti, a gledaoci će videti i izveštaje sa više od 25 novogodišnjih nastupa širom regiona.

foto: Promo

Kada je reč o Red televiziji, ekipa emisije „Pitam za druga“ spremili su maraton dobre zabave uz vaše omiljene likove iz najpopularnijeg rijalitija „Zadruga“. Od srede do petka, Ana, Sanja, Panda i Kendi vodiće vas kroz retrospektivu obilazaka porodica omiljenih zadrugara, rekapitulaciju od do sada neviđenog cirkusa do događaja koji su potresli Balkan, a tu je i lista šta se to najviše gledalo i šta je najviše nasmejalo gledaoce.

foto: Promo

Spektaklarnu završnicu 2022. godine u novogodišnjoj noći od 20 časova i Deda Mrazica je rezervisala uz omiljeni voditeljski duo Kendija i Pandu i emisiju „REDaljka“. Ko je to bio dovoljno hrabar da svede račune na kraju godine , šta nam to zvezde poručuju u sledećoj godini, a šta su to saznali o zadrugama i da li još nešto kriju - sve to i malo više gledaoce očekuje pre filmskog prazničnog maratona Red televizije.

TV Pink i Red TV vam žele srećnu Novu godinu i Božićne praznike, uz poziv da baš uz naš praznični program provedete najradnosniji period u godini.

