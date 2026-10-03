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Gost “Crvenog kartona” i voditelja Svetislava Basare, večeras je Jovan Komšić, politikolog.

U uvodu emisije Svetislav Basara i Jovan Komšić otvaraju pitanje uspona globalne desnice i šire krize liberalne demokratije. Razgovor počinje ratom u Ukrajini i očekivanjem da će on dovesti do velike promene svetskog poretka, a zatim se pravi paralela sa Prvim i Drugim svetskim ratom. Komšić iznosi tezu istoričarke Sare Pejn da je postepena degradacija liberalne demokratije počela odlaskom generacija političara koje su imale neposredno iskustvo Drugog svetskog rata. Današnji političari, prema toj tezi, nemaju isto iskustvo ratnih posledica i zato su spremniji da povlače rizične poteze.

Ostale teme o kojima će u emsiji biti reči su:

• Demokratija i autoritarizam

• Praćenje svetskih trendova od strane Srbije

• 11. septembar

• Kantova ideja večnog mira i pravo kao izlaz iz kolektivnog zla

• Političari bez ratnog iskustva i opasnost novih sukoba

• Nemačka i Italija kao istorijski primeri “zakasnelih nacija”

• Niče, nacizam i zloupotreba filozofskih ideja

• Ljudska prava, društveni ugovor i nastanak pravne države

• "Moć je pravo nad pravima" – intelektualci i priprema društva za rat

Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!