“Sve ispod 50 odsto za nas nije uspešan rezultat. Neću da prihvatim da budem premijer u Vladi trulih kompromisa. Umesto 31 ministra, biće samo 12 ministara i predsednik Vlade. Vlada će biti “na točkovima” i svakoga dana na terenu. Neću dozvoliti da nam škole i fakulteti budu opštinski odbori političkih stranaka. Odvojićemo finansijski paket od preko 1,3 milijarde evra za obnovu i izgradnju 69 bolnica i domova zdravlja u 60 opština u Srbiji”. Ovo je samo deo plana koji je nosilac liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija predstavio gradjanima pred punom Arenom i desetinama hiljada ljudi okupljenim ispred nje.