Pozivamo sve članove i simpatizere Srpskog pokreta obnove (SPO) na veliki predizborni skup liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ u Kragujevcu, saopštili su Kopredsednici SPO Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović.

Od podizanja prvih državnih institucija i donošenja Sretenjskog ustava, pa sve do neustrašivih boraca za dostojanstvo naroda, Kragujevac je večni simbol nepokornog srpskog duha.



Danas, u vremenima velikih izazova, stabilna, ekonomski jaka i slobodna država počiva na mudroj politici. Na predstojećim izborima odlučuje se o stabilnosti, razvoju i zaštiti nacionalnih interesa naše zemlje.



Zato vas pozivamo da u Kragujevcu pokažemo snagu našeg zajedništva i podržimo pobedu koja garantuje mir i prosperitet!

Glasajmo za stabilnost, razvoj i napredak – Podržimo listu pod rednim brojem 1: „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“!



Kopredsednici SPO Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović