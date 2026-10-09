SJAJNE VESTI ZA NOVOSAĐANE Gradonačelnik Žarko Mićin obradovao učenike Jovine gimnazije: "Kao što sam i najavio, vraćaju se u svoju školu i pre 15. oktobra"
Učenici i profesori Jovine gimnazije, kako je i najavljivao gradonačenik Novog Sada Žarko Mićin, vratiće se u svoju školu i pre 15. oktobra.
Grad, Pokrajina i Republika zajednički su, kako je rekao Mićin, ulagali napore sa upravom Gimnazije, da se učenici posle dve godine vrate u svoje učionice.
- Gradska uprava za inspekcijske poslove, Sektor građevinske inspekcije, nakon građevinskih radova i uklanjanja svega što je na kupoli gimnazijske zgrade odstupalo od građevinske dozvole, donela je Rešenje o ukidanju zabrane korišćenja svečane sale. Nakon sudskog veštačenja, odnosno pregleda posle izvedenih radova i sprovedenog testa probnog opterećenja, konstatovano je da celokupan objekat i njegova bezbednost nisu ugroženi glavnom kupolom i izvedenim radovima na rušenju i korekciji visine. Time su se stekli uslovi za povratak učenika i nastavnika u zgradu gimnazije.
Nakon provere svih instalacija, redovna nastava počeće tokom naredne nedelje. Bezbednost učenika i zaposlenih je apsolutni prioritet - rekao je Mićin.
U narednih šest meseci prevenivno će biti praćene i merene promene na objektu.
- Nastavljamo da preduzimamo sve neophodne mere kako bi boravak u školi bio siguran - naveo je Mićin.