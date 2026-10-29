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U subotu, 31. oktobra, od 23.00, gost emisije “Crveni karton”, autora i voditelja Svetislava Basare, je Lordan Zafranović. Razgovor počinje komentarisanjem burnih reakcijama koje je izazvao Zafranovićev najnoviji film "Zlatni rez 42: Djeca Kozare", koji još nije prikazan u bioskopima. Zafranović govori o tome kako su se kritike njegovih filmova često pojavljivale i pre nego što bi ih javnost pogledala, ističući da su napadi neretko bili usmereni na njega lično, a ne na umetničko delo. Objašnjava da se kroz svoju karijeru bavio temom zla u sopstvenoj sredini, zbog čega je često nailazio na osudu. Osvrće se i na posledice koje je zbog toga trpela njegova porodica.

Foto: Nemanja Nikolić

Reditelj otkriva da je ideja za film nastala još sredinom osamdesetih godina, kada je sa scenaristom Arsenom Diklićem počeo da razvija priču o deci Kozare. Njihova namera bila je da prikažu tragediju te dece, ali i postupke porodica koje su ih prihvatale, uz otvaranje pitanja uloge Katoličke crkve u njihovom prevođenju iz pravoslavlja u katoličanstvo. Projekat je u početku naišao na finansijske prepreke, a potom ga je prekinuo rat.

Foto: Nemanja Nikolić

Zafranović objašnjava da je godinama pokušavao da pronađe sredstva za realizaciju filma, dok je istovremeno radio na drugim projektima, uključujući dokumentarni film o suđenju Andriji Artukoviću.

Biće razgovora i o tome kako su ga političke okolnosti i javne osude pratile tokom rada, ali i o ličnim i porodičnim posledicama koje su takvi pritisci ostavljali.

Foto: Nemanja Nikolić

Ovo je prilika da čujete i zbog čega je film na kraju realizovan u Srbiji. Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od 23.00.

1/7 Vidi galeriju Gost emisije “Crveni karton” je Lordan Zafranović Foto: Nemanja Nikolić

Pogledajte i odlučite kome biste vi dali crveni karton.