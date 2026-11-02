Dva velika slučaja, dva hapšenja i pitanja odgovornosti ljudi koji su se nalazili na čelu važnih sistema. Nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak danas je pred tužiocem, nakon hapšenja zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja, ali i zlostavljanje i mučenje vlasnika restorana „27“ Nenada Lukića tokom istrage ubistva na Senjaku. Tužilaštvo sumnjiči Krička i Boška Sekulovića da su tokom iste istrage nezakonito postupali prema bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću i povredili njegova prava. Istovremeno, vlasnik Alta banke Davor Macura uhapšen je u okviru istrage koju vodi Javno tužilaštvo za organizovani kriminal. Hapšenje je usledilo nakon što je Narodna banka Srbije banci oduzela dozvolu za rad i pokrenut je stečajni postupak, uz obrazloženje da se njeno finansijsko stanje značajno pogoršalo. Prema navodima tužilaštva, Macura se sumnjiči da je iz trezora banke neovlašćeno izneo oko 45 milijardi dinara, odnosno više od 380 miliona evra, uz pomoć dvojice saradnika. Sva trojica su zadržana do 48 sati.