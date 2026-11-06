U NEDELJU, 8. NOVEMBRA, SAMO U DNEVNIM NOVINAMA KURIR - SPECIJALNI DODATAK DOSIJE POSVEĆEN SOLUNCIMA
Dnevne novine Kurir izlaze nedeljom na povećanom broju strana, jer čitaocima donosimo sadržaj koji nećete naći ni u jednim drugim novinama u Srbiji – specijalni dodatak Dosije.
Otkrivamo tajne, rešavamo misterije i fenomene, objašnjavamo neobjašnjivo, podsećamo na najsjajnije stranice srpske istorije – znamenita imena, velike bitke i vladare, pišemo o najvećim akcijama naše vojske.
Drugi broj dodatka Dosije, pod nazivom “Solunci”, koji uz Kurir dobijate u nedelju, 8. novembra, posvećen je Prvom svetskom ratu.
U okviru njega:
• Golgota i vaskrs Srbije u Prvom svetskom ratu
• Kompletan tekst austrougarskog ultimatuma koji nije bilo moguće prihvatiti
• Kako je srpska vojska izabrala slavnu smrt umesto sramne predaje
• Cerka i Kolubarska bitka
• Zbeg preko Albanije, oporavak na Krfu i juriš u pobedu i oslobađanje otadžbine.
Da li ste spremni da saznate istinu?
Ne propustite – svake nedelje samo u Kuriru.