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Dnevne novine Kurir izlaze nedeljom na povećanom broju strana jer čitaocima donosimo sadržaj koji nećete naći ni u jednim drugim novinama u Srbiji – specijalni dodatak Dosije. Otkrivamo tajne, rešavamo misterije i fenomene, objašnjavamo neobjašnjivo, podsećamo na zaboravljenu i sakrivenu istoriju, velike bitke i vladare...

Treći broj dodatka Dosije, pod nazivom „Teorije zavere“, koji uz Kurir dobijate u nedelju, 15. novembra, na 12 strana donosi najintrigantnije priče i postavlja pitanje: Da li je baš sve laž ili je istina ipak tamo negde... U okviru njega pročitajte: