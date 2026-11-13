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Dnevne novine Kurir izlaze nedeljom na povećanom broju strana jer čitaocima donosimo sadržaj koji nećete naći ni u jednim drugim novinama u Srbiji – specijalni dodatak Dosije. Otkrivamo tajne, rešavamo misterije i fenomene, objašnjavamo neobjašnjivo, podsećamo na zaboravljenu i sakrivenu istoriju, velike bitke i vladare... 

Treći broj dodatka Dosije, pod nazivom „Teorije zavere“, koji uz Kurir dobijate u nedelju, 15. novembra, na 12 strana donosi najintrigantnije priče i postavlja pitanje: Da li je baš sve laž ili je istina ipak tamo negde...

U okviru njega pročitajte: 

  • Zašto neki misle da je Zemlja ravna ploča

  • Da li su kemtrejlsi deo velikog globalnog projekta

  • Kako je nastala korona i zbog čega mnogi tvrde da su vakcine pošast, a ne lek

  • Sletanje Apola na Mesec – istina ili mit?

  • Kako su nas plašili 5G mrežom

  • Vladaju li iluminati i reptili svetom?

  • Ljudi u crnom brišu tragove NLO

  • Piloti pred Trampom svedočili o susretima s vanzemaljcima

Da li ste spremni da saznate istinu? Ne propustite – svake nedelje samo u Kuriru. 