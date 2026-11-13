U NEDELJU, 15. NOVEMBRA, SAMO U DNEVNIM NOVINAMA KURIR – SPECIJALNI DODATAK DOSIJE NA TEMU: TEORIJE ZAVERE
Dnevne novine Kurir izlaze nedeljom na povećanom broju strana jer čitaocima donosimo sadržaj koji nećete naći ni u jednim drugim novinama u Srbiji – specijalni dodatak Dosije. Otkrivamo tajne, rešavamo misterije i fenomene, objašnjavamo neobjašnjivo, podsećamo na zaboravljenu i sakrivenu istoriju, velike bitke i vladare...
Treći broj dodatka Dosije, pod nazivom „Teorije zavere“, koji uz Kurir dobijate u nedelju, 15. novembra, na 12 strana donosi najintrigantnije priče i postavlja pitanje: Da li je baš sve laž ili je istina ipak tamo negde...
U okviru njega pročitajte:
Zašto neki misle da je Zemlja ravna ploča
Da li su kemtrejlsi deo velikog globalnog projekta
Kako je nastala korona i zbog čega mnogi tvrde da su vakcine pošast, a ne lek
Sletanje Apola na Mesec – istina ili mit?
Kako su nas plašili 5G mrežom
Vladaju li iluminati i reptili svetom?
Ljudi u crnom brišu tragove NLO
Piloti pred Trampom svedočili o susretima s vanzemaljcima
Da li ste spremni da saznate istinu? Ne propustite – svake nedelje samo u Kuriru.