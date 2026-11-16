Srbija ulazi u novu političku fazu. Sutra u 10 časova počinje konstitutivna sednica Narodne skupštine, kojom će biti otvoren put za formiranje nove Vlade. Na dnevnom redu je šest tačaka, od potvrđivanja poslaničkih mandata do izbora predsednika parlamenta, skupštinskih odbora i parlamentarnih delegacija. Studentska lista, koja ima 140 od ukupno 250 mandata, preuzima odgovornost za formiranje nove parlamentarne većine. Međutim, već uoči prve sednice otvorena su pitanja odnosa prema opoziciji, raspodele skupštinskih funkcija i načina na koji će izgledati rad novog saziva. Istovremeno, Studentska lista već započinje diplomatske razgovore sa predstavnicima Evropske unije, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, dok se postavlja pitanje kakav će biti budući odnos sa Kinom, posebno imajući u vidu najave preispitivanja postojećih državnih ugovora. Njihov program predviđa vojnu neutralnost, nastavak evropskih integracija, ali i odbijanje uvođenja sankcija Rusiji. Posebnu pažnju izazvale su najave Filipa Ubovića o zaustavljanju saradnje na proizvodnji dronova sa Izraelom.