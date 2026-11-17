ZAVRŠENO ZASEDANJE SKUPŠTINE, NASTAVAK SUTRA U 10 ČASOVA: NOVA RASPODELA POLITIČKIH SNAGA
Danas je konstituisan novi saziv parlamenta, ali je ovaj dan mnogo više od formalne verifikacije poslaničkih mandata. Posle četrnaest godina, Srpska napredna stranka našla se u opoziciji, dok je Studentska lista osvojila najveći broj poslaničkih mandata. Svih 250 poslaničkih mandata je potvrđeno, poslanici su položili zakletvu, a novi saziv Skupštine počeo je svoj rad u atmosferi velikih političkih tenzija. Dan je obeležio i događaj ispred Narodne skupštine, gde je Lidiju Vukićević, poslanicu sa liste SNS, jogurtom po glavi polila Marija Radovanović, bivša sekretarka Medicinskog fakulteta u Beogradu. Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta osudili njen postupak, poručujući da takvo ponašanje nije u skladu sa vrednostima za koje se zalažu i pozivajući na mirno i dostojanstveno postupanje prema svim građanima, bez obzira na političku pripadnost.
Tokom sednice usledile su polemike o Poslovniku, organizaciji rada parlamenta, zastupljenosti poslaničkih grupa i budućem rukovođenju Skupštinom. Posebnu pažnju privuklo je obraćanje Aleksandra Vučića, govorio je o političkim prilikama u zemlji, novom odnosu snaga i izazovima koji očekuju parlament. Studentska lista predložila je Aleksandra Čupića za predsednika parlamenta, dok je poslanička grupa Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje podržala Stojana Radenovića.
Kako će izgledati odnos nove većine i opozicije i da li će Skupština postati mesto institucionalnog dijaloga ili će politička konfrontacija obeležiti njen budući rad?
mmGosti „Usijanja“:
Duško Lopandić predsednik Foruma za međunarodne odnose
Veroljub Arsić član SNS
Ljubomir Đurić politički analitičar
Borko Kašanski news direktor Kurira