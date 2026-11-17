Danas je konstituisan novi saziv parlamenta, ali je ovaj dan mnogo više od formalne verifikacije poslaničkih mandata. Posle četrnaest godina, Srpska napredna stranka našla se u opoziciji, dok je Studentska lista osvojila najveći broj poslaničkih mandata. Svih 250 poslaničkih mandata je potvrđeno, poslanici su položili zakletvu, a novi saziv Skupštine počeo je svoj rad u atmosferi velikih političkih tenzija. Dan je obeležio i događaj ispred Narodne skupštine, gde je Lidiju Vukićević, poslanicu sa liste SNS, jogurtom po glavi polila Marija Radovanović, bivša sekretarka Medicinskog fakulteta u Beogradu. Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta osudili njen postupak, poručujući da takvo ponašanje nije u skladu sa vrednostima za koje se zalažu i pozivajući na mirno i dostojanstveno postupanje prema svim građanima, bez obzira na političku pripadnost.