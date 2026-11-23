POLITIČKI DAN U ZNAKU NOVIH ODNOSA, ODLUKA I PORUKA REGIONU: Bez SNS u odborima, Šapić ostaje gradonačelnik, pogledi na rezoluciju o Vukovaru
U Skupštini Srbije održane su konsultacije predstavnika poslaničkih grupa o nastavku konstitutivne sednice, a za istim stolom našli su se Aleksandar Vučić i Jovo Bakić, nakon prošlonedeljnih oštrih polemika u parlamentu. U Beogradu je završena sednica Skupštine grada gde predlog za razrešenje Aleksandra Šapića nije dobio potrebnu većinu, pa on ostaje gradonačelnik, dok je razmatran i rebalans budžeta. Istovremeno, stav srpskih studenata protiv predloga rezolucije Evropskog parlamenta o Vukovaru izazvao je pažnju medija u regionu, posebno u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Da li današnji događaji ukazuju na promenu odnosa u parlamentu ili je reč o nastavku političkih nadmetanja?
Kakve posledice odluke beogradskih odbornika mogu imati na funkcionisanje grada?
Zbog čega je stav srpskih studenata o rezoluciji o Vukovaru izazvao toliku pažnju u regionalnim medijima?
Gosti „Usijanja“:
Stefan Simić, Pokret slobodnih građana
Borko Kašanski, novinar i izvršni njuz direktor Kurira
dr Rajko Petrović, politikolog