U Skupštini Srbije održane su konsultacije predstavnika poslaničkih grupa o nastavku konstitutivne sednice, a za istim stolom našli su se Aleksandar Vučić i Jovo Bakić, nakon prošlonedeljnih oštrih polemika u parlamentu. U Beogradu je završena sednica Skupštine grada gde predlog za razrešenje Aleksandra Šapića nije dobio potrebnu većinu, pa on ostaje gradonačelnik, dok je razmatran i rebalans budžeta. Istovremeno, stav srpskih studenata protiv predloga rezolucije Evropskog parlamenta o Vukovaru izazvao je pažnju medija u regionu, posebno u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.