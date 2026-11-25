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Emisija iz domena zabave “Preko pune linije”, koju će publika gledati nedeljom od 19.55 na Kurir televiziji, počevši od 29. novembra, je nešto što će ostaviti pečat. Reč je o dinamičnom formatu koji će doneti zanimljive razgovore, različite stavove i teme koje će pokretati publiku. O ovoj emisiji će se zasigurno pričati – ona će izazivati reakcije i kod gostiju i kod publike i otvaraće teme koje će učiniti da publika jedva čeka sledeće izdanje.

Emisiju uređuje i vodi Sanja Arsić. Ljubav prema medijima i televiziji Sanju Arsić prati već 16 godina. Svoj profesionalni put započela je u štampanim medijima, gde je čak 12 godina radila kao novinarka, gradeći iskustvo, prepoznatljiv stil i reputaciju novinarke koja se ne libi da postavi i ona pitanja koja drugi možda izbegavaju. Estrada je tokom svih tih godina bila njena profesionalna svakodnevica, a kao novinarka, često je gostovala u različitim televizijskim emisijama, gde je komentarisala aktuelna dešavanja na estradnoj sceni.

Pre tri godine napravila je značajan iskorak u karijeri i stala ispred kamera kao voditeljka emisije „Minsko polje sa Sanjom“. Time je još jednom potvrdila da je televizija prostor u kojem se oseća prirodno i kojem je, kako sama kaže, odavno naklonjena. - S kamerom sam u ljubavi. Mediji su veliki deo mog života i ne mogu da zamislim da radim nešto što nema veze s njima. Često me doživljavaju kao „opasnu novinarku“ i moram da priznam da mi ta etiketa ne smeta. Kao voditeljka, u poslovnom smislu, volim izazove i ne bežim od njih. Ne smetaju mi ni pozitivni ni negativni komentari publike, jer sam uvek spremna da čujem sugestije, prihvatim kritiku i razmislim o tome šta mogu da unapredim. Volim kad publika ima reakciju na ono što radim, kad se slaže sa mnom ili mi nešto zamera. Ono čega se zaista plašim jeste ravnodušnost. Mislim da je za svakoga ko se bavi javnim poslom najgore kad kod publike ne izaziva baš nikakvu reakciju - otkrila je Sanja.

1/7 Vidi galeriju NOVO NA KURIR TELEVIZIJI: EMISIJA IZ DOMENA ZABAVE, “PREKO PUNE LINIJE”, koju uređuje i vodi Sanja Arsić – od 29. novembra, nedeljom od 19.55 Foto: Marko Karovic

Novi profesionalni izazov dočekuje u Kuriru, čemu se posebno raduje. Dolazak u novu medijsku kuću za nju predstavlja nastavak karijere, ali i priliku za stvaranje novih televizijskih priča. S brojnim kolegama već se poznaje, a činjenica da će raditi u okruženju ljudi koje poštuje i voli dodatno je raduje.

- Srećna sam što sam sad u Kurirovom jatu. Mnoge kolege poznajem odranije i zaista mi je drago što ćemo ponovo biti na istom mestu. Privatno i poslovno volim zdravu, pozitivnu atmosferu. Nisam neko ko voli tenziju i nepotrebne sukobe. Verujem da razgovorom može mnogo toga da se reši i da je dobra energija među ljudima veoma važna za svaki posao, posebno za posao koji podrazumeva kreativnost i timski rad – kazala je.

Pred njom je nova, dinamična emisija, kojoj pristupa s velikim entuzijazmom i ambicijom. Ne krije da od novog projekta očekuje mnogo, ali i da veruje u njegov potencijal. Ne propustite, od 29. novembra, nedeljom od 19.55 na Kurir televiziji.

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