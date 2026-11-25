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TALAS HAPŠENJA TRESE SRBIJU, OD POLICIJSKIH ŠEFOVA DO MOĆNIKA IZ BIZNISA I MEDIJA - KO JE SLEDEĆI?! - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
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Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Talas hapšenja trese Srbiju, od policijskih šefova do moćnika iz biznisa i medija. Postavlja se pitanje – ko je sledeći? Na ovu temu govoriće gosti u studiju.
Oni su:
Miloje Ćirović - pripadnik MUP-a u penziji
Zdravko Rajević - predstavnik Sindikata policije i policijskih starešina
Bruno Dobrić - bivši vaspitač u kazneno-popravnom zavodu Zabela
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!
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