Po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i MUP-a PS Voždovac doneto je Rešenje o njegovom zadržavanju. Uz krivičnu prijavu biće saslušan pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu sutra u 10 sati. O hapšenju Vučićevića govorilo se i u skupštini - poslanici Studentske liste vest su dočekali aplauzom, dok su se poslanici Ujedinjene Srbije spakovali i otišli pred policijsku stanicu da pruže podršku uhapšenom uredniku Informera. I dalje su tamo. U Usijanju govorimo o tome za šta se tačno tereti, koje kazne mu prete i kako ovo utiče na medije?