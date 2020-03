APEL CIKLONIZAVIJE NOVI SAD: Budite društveno odgovorni i ne širite dezinformacije o dezinfekciji

“Ciklonizacija” poziva sva preduzeća koja obavljaju poslove profesionalnih upravnika stambenih zajednica u Novom Sadu, da se u vreme vanrednog stanja i neposredne opasnosti po zdravlje i živote građana, u svom poslovanju vode načelima društvene odgovornosti i da se u punoj meri priključe akciji dezinfekcije stambenih zgrada koja se sprovodi prema odluci Gradskog štaba za vanredne situacije.

Štab za vanredne situacije Novog Sada, na čijem je čelu gradonačelnik Miloš Vučević, još 17. marta doneo je odluku da se u okviru dodatnih preventivnih mera sprovedi i dezinfekcija stambenih ulaza. Odluka je doneta kako bi se ovim merama zaštitili zdravlje i životi građana, a u cilju sprečavanja širenje korona virusa.

Prema odluci tretmani se izvode tako što operativci “Ciklonizacije” idu od ulaza do ulaza po svim delovima grada – od centra prema obodima. Dezifinkuju se ulazi, gelenderi, holovi zgrada, hodnici, liftovi... Kada se završi dezinfekcija jednog kruga, ponovo počinje drugi po istom sistemu. Ova mera biće na snazi dokle god bude bilo potrebe.

Operativcima “Ciklonizacije” na terenu pomažu obučene ekipe JKP “Gradsko Zelenilo”, JKP “Stan” i drugih javnih preduzeća kako bi dezinfekcija išla što brže. Ne dezinfikuju se cele zgrade, već samo prizemlje, ulaz i lift, kao najfrekventnija mesta. Profesionalni upravnici se pozivaju da se priključe kako bi se ova akcija dodatno ubrzala.

Gradski štab ističe da je reč o dodatnim merama zaštite koje sprovodi Grad Novi Sad i da sugrađani nikako ne smeju da prestanu sa primenom higijenskih i sanitarnih mera prevencije u cilju sprečavanja širenja zaraze. Na upravnike zgrada se takođe apeluje da se ne oslanjaju samo na mere dezinfekcije koje sprovodi grad, već da paralelno organizuju pojačano održavanje higijene i dezinfekciju u zajedničkim prostorijama.

Nakon što se “Ciklonizaciji” obratilo desetine građana Novog Sada sa žalbom da su im profesionalni upravnici tražili i po više hiljada dinara po tretmanu dezinfekcije u zgradama, iz ovog preduzeća navode:

Molimo profesionalne upravnike da se, u ovim momentima kada je sve resurse neophodno usmeriti na sprečavanje širenja epidemije, ponašaju društveno odgovorno, da pokažu solidarnost i saosećanje sa građanima. Vremena za tržišno poslovanje svakako će biti čim se izborimo sa epidemijom i vratimo u normalne poslovne okvire. Svaka dobro izvedena dezinfekcija je potencijalno spašen život nekog našeg sugrađanina, zato apelujemo da se gradskoj akciji dezinfekcije pridružite sa svim kapacitetima.

Iz ovog preduzeća takođe navode da ih je posebno zabrinulo to što građani tvrde da su od zaposlenih u preduzećima koja se bave poslovima profesionalnih upravnika dobili tvrdnje da jedan tretman dezinfekcije koju izvode štiti njihovu zgradu sedam dana.

Reč je o izuzetno opasnoj dezinformaciji. Ne postoji tretman dezinfekcije koji ima dejstvo duže od nekoliko sati, i to pod uslovom da u prostor niko ne ulazi. Tretman dezinfekcije funkcioniše tako što preparat ubija viruse, bakterije i gljivice koje se nalaze na tretiranim površinama, a dejstvo se produžava tek onoliko dok se stvoreni film ne naruši ili dok aktivna materija ne ispari. U idealnim slučajevima, to je nekoliko sati i zato je tretmane potrebno ponavljati što češće. Obećavanje stanarima da tretman ima efekat sedam dana je izuzetno neodgovorno i potencijalno opasno, jer kod stanara može stvoriti lažnu sliku da su zaštićeni. To može dovesti do smanjene opreznosti i slabijeg poštovanja higijenskih mera, te, posledično, do prenošenja virusa i širenja epidemije, navode iz “Ciklonizacije”.

Takođe pozivaju upravnike da dobro prouče upuststva preparata koje koriste, da postupaju odgovorno po pitanju koncentracija i mera tokom tretmana, kao ida stanarima daju tačne i proverene informacije.

“Ciklonizacija” je iskoristila priliku i da zahvali svim preduzećima, preduzetnicima i pojedincima koji su se već priključili ovoj akciji i drugim merama koje koordinira Gradski štab za vanredne situacije, i na taj način pokazali društvenu odgovornost i visoku svest o značaju preventivnih mera u zaštiti naših sugrađana.

(Foto:Grad Novi Sad)

Kurir