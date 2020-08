Predsednik Pokrajinskog odbora "Dveri" Radoš Pejović prešao u SNS

Donedavni predsednik Pokrajinskog odbora Pokreta „Dveri“ Radoš Pejović, prešao je u Srpsku naprednu stranku. Potpredsednik Skupštine Vojvodine Damir Zobenica, koji je novom članu u ime SNS-a poželeo dobrodošlicu, rekao je da će Pejović najverovatnije biti zadužen za jačanje porodične politike u budućem sazivu izvršne pokrajinske vlasti.

„Želimo da pokažemo kako SNS razmišlja i vidi politiku u Srbiji u 21. veku, svesni smo da postoje ljudi koji imaju određene kvalitete i znanje, koji pokrivaju neke oblasti gde možda mi nismo ušli u toliku dubinu. Potpuno je prirodno da oni, kada shvate da je nemoguće u političkom delovanju i godinama provedenim u opoziciji da ostvare neke ciljeve koji su na opšte dobro, pokušaju to da ostvare iz pozicije vlasti. Upravo je to slučaj sa Radošem Pejovićem", kaže Zobenica.

„Srećan sam što mogu da kažem da ćemo sasvim sigurno u izvšnoj vlasti, najverovatnije na pokrajinskom nivou da uključimo Pejovića da se ispred SNS-a bavi temom porodične politike“, dodao je on.

Radoš Pejović, veći deo života posvetio je porodičnoj politici i kako kaže, uveren je da će svojim znanjem i iskustvom doprineti jačanju uloge porodice u društvu.

„Duboko verujem da na današnji dan počinjemo sa jednom novom društvenom, političkom, porodičnom erom, za početak na nivou Vojvodine, a nadam se i kasnije i šire. Veoma sam radostan što će čitav moj život, sve ono što sam ulagao sve ove godine, napokon doći i do svoje realizacije, a to je da porodica dođe u centar društveno-političkih dešavanja“, kazao je Pejović.

Navodi i da mu je veoma drago što će se porodična politika naći u instituacionalnim okvirima.

„Porodičnom politikom bavio sam se i politički i iz ugla NVO, iz svih sektora sam povukao ono što je najvažnije, i daću sve od sebe da porodica dođe na prvo mesto. Veoma sam zahvalan vodećim ljudima iz APV, koji su prepoznali važnost porodice i pružili podršku da ova tema bude među prvima kojima ćemo se baviti nakon formiranja izvršne vlasti“, rekao je Pejović.

U Srbiji je došao trenutak za pomirenje, za vreme društvene i političke stabilizacije, i poziv SNS doživljavam kao poziv na dobro, navodi Pejović.

„Ovo nije pitanje jedne stranke i čoveka, ovo je pitanje svih nas, i to je dokaz da se stvara jedna potpuno nova klima gde mi koji smo čitav život posvetili određenim oblastima da dobijemo šansu da to sprovedemo, najviše zbog naše dece. Potrudiću se da sve svoje znanje uložim u ovo, ja o tome sanjam. Imam dva sna: da se Srbi ujedine i da porodica dođe na prvo mesto“, dodao je on.

U svom budućem delovanju najavljuje i umrežavanje organizacija koje se bave temom porodične politike.

