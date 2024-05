DŽENIFER LOPEZ SAMA DOLILA ULJE NA VATRU USRED PRIČA O RAZVODU: Jednim potezom dala do znanja da im zaista NE CVETAJU RUŽE

Dženifer Lopez i Ben Aflek navodno su "svako na svojoj strani" u braku, koji je prema brojnim glasinama, krenuo prema svom kraju i razvodu.

- Džen i Ben imaju problema u braku - rekao je izvor za Us Weekly u četvrtak.

- Počeli su da imaju probleme pre nekoliko meseci jer je Džen povećala broj radnih obaveza i počela da se priprema za svoju turneju - tvrdi izvor. Kako piše Page Six, pevačica je "fokusirana na posao" i sprema se da započne svoju svetsku turneju "This is Me... Now: A Love Story" u Orlandu idući mesec.

foto: T.JACKSON / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Što se tiče njenog braka s Aflekom, izvor dodaje kako su na "dve suprotne strane".

Dok je Lopez (54) nedavno uočena u potrazi za kućom u Los Anđelesu u Kaliforniji, insajder je insistirao da je ona samo tražila nekretninu za ulaganje.

Međutim, drugi izvor je rekao da Aflek više ne živi sa Džej Lo. Doduše, još uvek nisu spremni na razvod, već tvrde da rade na svom braku. Prema InTouchu, Aflek i Lopez idu na savetovanje za parove.

foto: Charley Gallay / Getty images / Profimedia

- Ben veruje u savetovanje, do neke tačke, i voljan je da učestvuje otvorenog uma, iako mrzi ceo proces - rekao je insajder.

- On nikada neće meriti uspeh ovog braka prema onome što se događa u ordinaciji terapeuta. Takođe, ima veću toleranciju na sukobe i borbu - ističe izvor i dodaje kako zvezdu "Arga" poznaje više od 10 godina i da je "sve više svađa" između njega i pop zvezde.

foto: GAMR/SPOT / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Glumačka zvezda viđena je na fotografijama kako napušta kvart Brentwood, gde inače borave, a neki mediji tvrde da je boravio u obližnjoj kući. Glumac se vozio u svom crnom sportskom automobilu s rukom kroz prozor i venčanim prstenom na prstu. Kuća u kojoj je Aflek boravio se inače nalazi blizu kuće njegove bivše supruge, Dženifer Garner.

foto: Thecelebrityfinder/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Zanimljivo je kako je Lopez lajkovala objavu na Instagramu o "prekinutim vezama", dodatno podstakavši glasine o razdoru.

Pevačica je lajkovala objavu koju je kreirala savetnica za veze Lena Marsak, a koja je govorila o izazovima veze u kojoj nema ‘‘integriteta i poštovanja‘‘.

"Ne možete da izgradite zdrav odnos s nekim kome nedostaje integritet i emocionalna sigurnost", piše u objavi.

Kako tvrdi Page Six, Lopez i Aflek nisu fotografisani zajedno poslednjih 47 dana jer je pevačica prošle nedelje sama prisustvovala ovogodišnjoj Met Gali.

(Kurir.rs/ Page Six/ L. S)

