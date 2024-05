"GODINE I GODINE ZLOBE DOŠLE SU JOJ NA NAPLATU" Džej Lo dotakla samo DNO KARIJERE, a celi svet joj se sada RUGA zbog ovoga

Za Dženifer Lopez 2024. godina trebala je da bude vrhunac njene karijere, no umesto toga, Džej Lo je postala predmet ismejavanja. Naime, uložila je 20 miliona dolara u svoj novi projekat: 'This is me now', no isti je doživeo neverovatan neuspeh.

Inače popularna glumica i pevačica objavila je album "This is Me... Now", koji je bio popraćen i dokumentarcem "This is Me... Now: A Love Story", koji je govorio o njenoj ljubavi s Benom Aflekom. Film je bio naširoko kritikovan, a album su kritičari ocenili kao "passe". Album je prodat u samo 14 hiljada primeraka, a na Bilbordovoj listi je zauzeo tek 38. mesto.

Džej Lo je nakon toga najavila i koncertnu turneju koja je takođe podbacila. Naime, na turneji koju je nazvala "This is me...live", trebalo je da promoviše novi album, no zbog loše prodaje karata, potpuno je promenila koncept turneje. Umesto da naglasak bude na novim pesmama, na turneji će pevati svoje stare hitove.

Prvi koncert je u junu, a prodaja karata ide poprilično slabo, nakon čega je bila primorana da otkaže neke datume. Primera radi, njen koncert u Areni "Kaseya Center" u Majamiju održaće 28. juna, a nije ni blizu rasprodat.

Inače, Džej Lo je u ponedeljak bila na Met Gali gde je takođe prikupila brojne kritike. Naime, dok se pela stepenicama, novinarka ju je upitala "šta nosi", a ona je nevoljno uzvratila ime brenda bez da ju je uopšte pogledala u oči. Njena reakcija razljutila je korisnike društvenih mreža širom sveta.

"Njeno pravo lice konačno je isplivalo na površinu", "Godine i godine zlog ponašanja konačno su došle na naplatu", 'Verujem svim negativnim komentarima o njoj", nizali su se komentari.

Čini se da su se ljudi konačno zasitili forsiranja njenog 'jednostavnog imidža' u kojem se prikazuje kao "obična devojka iz Bronksa", dok s druge strane sve upućuje na to da je u stvarnosti, sasvim drugačija.

