"NIKOGA VIŠE NIJE BRIGA ZA NJU I BENA" Dženifer Lopez DOTAKLA DNO? Bivši saradnik izneo ŠOK DETALJE o njenom propadanju

Novi muzički album pevačice i glumice Dženifer Lopez pod nazivom "This Is Me... Now", uprkos upornom promovisanju, nije naišao na veliko interesovanje javnosti, a rezultati su znatno slabiji od očekivanih.

Tim povodom se oglasio i jedan od njenih bivših PR-ova i otkrio šta misli o neuspehu njenog albuma, ali i o uzaludnim naporima - nastupima i gostovanjima pevačice, s ciljem da se javnost zainteresuje za album i film.

Lopez radi punom snagom

Album je zauzeo 39. mesto na Bilbordovoj 200 lestvici, što ga čini njenim prvim albumom koji se nije popeo barem u top 20 najslušanijih pesama mešanih žanrova. Prodato je 14 hiljada kopija, od čega je 11 hiljada prodato fizički, a tri hiljade putem digitalnih servisa.

Pomenuto izdanje albuma predvodi i dokumentarac "Najveća ljubavna priča nikad ispričana", a u pripremi je i velika svetska turneja. Za turneju su, očito, karte izuzetno slabo prodate, s obzirom na to da je sedam dogovorenih nastupa pevačica već sada otkazala.

"Ako neko na njenom nivou otkazuje koncerte, to je loše, vrlo loše", rekao je neimenovani izvor za The New York Post.

"Samo nekoliko ljudi još uvek može da privuče mase obožavatelja nakon decenija karijere, a to su imena poput Springstina ili Madone", dodaju upućeni.

Kakve veze s time ima Ben Aflek?

Bivši PR saradnik je, govoreći za The New York Post, priznao da je njen prvi album nakon deset godina propao.

"Dženifer je uvek bila genijalna u marketingu i odnosima s javnošću, ali njena najveća greška ovde je ta što misli da je svet još uvek zainteresovan za ljubavnu priču Ben i Dženifer", otvoreno je rekao Rob Šater.

Takođe, mnogi smatraju da Dženifer svoje odrastanje u Bronksu koristi kako bi se svidela većoj populaciji, a bivši saradnik je takođe istakao kako: "Nikoga više nije briga za nju i Bena. Svet je krenuo dalje."

