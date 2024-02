"NARCISOIDNA MAJKA NAS JE TUKLA DO KRVI" Džej Lo progovorila o teškom detinjstvu: "Otac, vođa kulta, NIKAD NIJE BIO TU"

Već se uveliko priča o dokumentarcu "The Greatest Love Story Never Told" pevačice Dženifer Lopez, u kom su ona i Ben Aflek otvorili dušu pred kamerama. Tako je pevačica u svom filmu otkrila da nije dobijala dovoljno ljubavi od svojih roditelja, prenosi Page Six.

"Kada sam odrastala, uvek sam tražila nekoga ko će me učiniti voljenom. Bila sam srednje dete, ne beba, ne prvorođena... Malo se izgubiš između svega", rekla je Džej Lo, koja ima 56-godišnju sestru Lesli i 52-godišnju Lindu. Osvrnula se i na roditelje, Gvadalupe Rodrigez i Dejvida Lopeza, koji su se rastali 90-ih.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Tata me jako ignorisao jer je uvek radio noću, a onda bi po ceo dan spavao i nisam se osećala kao da imam dovoljno veze s njim", ispričala je pevačica za oca, koji je bio jedan od vođa Sajentološke crkve, pa zatim opisala kakva joj je bila majka. "Moja mama je bila narcisoidna, volela je da bude u centru pažnje i volela je da se zabavlja", pojasnila je pa dodala da ih je majka naučila da budu samostalne i ne zavise od muškarca. "Tukla nas je do krvi".

foto: Billy Bennight / ADMedia / Profimedia

Da odnosi s majkom nisu bajni, obožavatelji već znaju jer je Lopez o tom odnosu progovorila još 2022. u Netflixovom dokumentarcu "Halftime". "Učinila je ono što je morala da učini da preživi i to ju je učinilo jakom, ali i ‘teškom‘", rekla je pevačica. Lopez i njena majka udaljile su se jedna od druge kada je zvezda "prkosila" željama svoje majke pa odustala od pohađanja fakulteta.

"Htela sam da se okušam u plesu puno radno vreme... Počela sam da spavam na kauču u plesnom studiju. Bila sam beskućnica, ali sam joj rekla: ‘Ovo je ono što moram da uradim‘", prisetila se Lopez. Sada je zvezda u dobrim odnosima s roditeljima, a prošle godine je čak za Dan očeva podelila fotografiju s Dejvidom i napisala: "Tata, volim te."

foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

"Hvala ti, dušo, ja tebe više", odgovorio joj je otac. Iako ju je majka naučila da se ne oslanja na muškarce i sebe stavlja na prvo mesto, nisu je zaobišli nasilni odnosi. "Mislim, nikad nisam bila u vezi u kojoj sam dobila batine, hvala Bogu, ali sam definitivno bila maltretirana...", rekla je pjevačica bez imenovanja bivših partnera.

Sada je pevačica u srećnom odnosu s Benom Aflekom, nakon što su se venčali pre dve godine u Las Vegasu. Svečana ceremonija je održana u Džordžiji, a ljubav s početka 2000-ih napokon je bila okrunjena.

(Kurir.rs/ Page Six/ Jutarnji.hr/ L. S)

