KONAČNO ZNAMO ZAŠTO BEN AFLEK UVEK DELUJE NERVOZNO NA FOTKAMA SA DŽEJ LO: Ovo je glavni razlog zbog kog mu se ceo internet SMEJE

Nakon 20 godina odvojenosti, Ben Aflek i Dženifer Lopez dospeli su na naslovne kada su 2022. iznenada objavili veridbu. Od tada ih paparaci pažljivo prate, a Ben deluje uzrujano na gotovo svakoj fotografiji s ulice ili nekog od brojnih događaja na kojima prisustvuje sa svojom lepšom polovinom.

U nedavnom intervjuu, Lopez je objasnila šta stoji iza toga i odlučila da podeli detalje sa svetom.

Ben Aflek je zbog svog izraza lica postao mim

U poslednje vreme Ben Aflek privlači mnogo pažnje zbog svog često nesrećnog izraza lica, što je dovelo do pojavljivanja mima. Ovo je zainteresovalo novinare koji su se zapitali u kakvom su odnosu glumac i Džej Lo.

Budući da je Ben često izgledao nezadovoljno na fotografijama, ljudi su počeli da se pitaju postoje li problemi među njima.

Šta Dženifer Lopez kaže o izrazu lica Bena Afleka

Osvrnuvši se na zabrinutost javnosti o njihovom odnosu, Dženifer je otvoreno progovorila o izazovima javne ljubavne veze.

“Ben je dobro. Ne treba da brinete za Bena, to morate da znate. On je dobro. On je srećan. On je ovde", kazala je Lopez.

Objasnila je i da se on jednostavno tako opušta i da joj nije jasno zašto je to postala tako velika stvar. Takođe je spomenula i da, za razliku od njega, ljudi ne obraćaju pažnju na njene izraze lica.

Izjave izvora bliskog paru

Izvor je takođe potvrdio da su Ben i Dženifer dobro i srećni u vezi. Rekao je i kako je Aflek često nezadovoljan jer ih konstantno prate paparaci. "Puno puta vidimo Bena uzrujanog, a to je zato što mrzi da ga paparaci večito uhode."

"Život koji žive kao slavni par ponekad može biti težak jer Ben samo želi otići u restoran ili na kafu i završiti s tim i jednostavno imati više privatnosti - ali Džen je cela u tome", rekao je insajder. “Dakle, tu se sukobljavaju, ali to ni na koji način ne uništava njihov odnos… Stvarno su dobro.”

Dženifer je priznala da se oboje bore s pritiskom javnosti. “Oboje imamo PTSP”, rekla je. No dodala je da su sada stariji i mudriji. Međutim, Benu se nikako ne sviđa pažnja fotografa.

On zaista mrzi fotografije s crvenog tepiha, a Dženifer ih obožava.

Izvor je spomenuo i da Ben nije ljubitelj fotografisanja tokom svakodnevnih aktivnosti. To ponekad stvara napetost među njima jer Lopez čak uživa u tome. Uprkos svemu, uvek uspevaju da pronađu zajednički jezik i srećni su, tvrdi izvor.

I Lopez je pohvalila svog partnera jer joj je pomogao da shvati sopstvenu vrednost i oseća se prijatno sama sa sobom. Njihova snažna veza ojačala je njeno samopouzdanje i osećaj lepote.

Uprkos raskidu pre 20 godina, njihova ljubav je svakim danom sve jača. Ni on ni ona nisu očekivali da će se ponovo ovako ujediniti.

“Sada smo stariji, pametniji smo, imamo više iskustva, na različitim smo mestima u našim životima, sada imamo decu i moramo biti vrlo svesni tih stvari. Jako smo oprezni jer je ovo tako posebno vreme za sve nas," rekla je Lopez.

