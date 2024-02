DEKOLTE DŽEJ LO JE TOLIKO BIO DUBOK DA NI VEČITO NAMRGOĐENI BEN AFLEK NIJE MOGAO DA ODOLI: Zgrabio je nasred crvenog tepiha

Dženifer Lopez i Ben Aflek razmenjivali su nežnosti na premijeri njenog poslednjeg filma „This Is Me... Now: A Love Story” održanoj u Los Anđelesu.

Glumica (54) je zablistala u crnoj haljini koja je naglašavala njen dekolte, a donji deo haljine prozirnog materijala imao je srebrnim koncem izvezene horoskopske znakove. Uparila je haljinu s crnim štiklama i glamurozni izgled upotpunila crnim rukavicama. Ben je uz svoju partnerku izgledao doterano u crnom klasičnom odelu sa svečanim cipelama i kravatom.

foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Nakon premjere filma Džej Lo se presvukla u zlatnu majicu s cvetnim ukrasima koja je otkrivala njene isklesane trbušnjake. Na to je nosila zlatne pantalone i adekvatni zlatni sako. Otkrila je da je ovaj film jedan od tri projekta na koje ju je inspirisao Ben.

Nedavno je Dženifer Lopez bila u centru pažnje jer je dobila izvinjenje Ajo Edebiri, koja je još u februaru 2020. karijeru Džej Lo nazvala „prevarom.”

foto: Billy Bennight / ADMedia / Profimedia

„Cenim dobru prevaru. Danas sam upravo mislila koja mi je najdraža svih vremena, a to je nastup Džej Lo na Superboul poluvremenu”, rekla je 28-godišnja glumica.

„Mislim da ona misli da je dobra iako ne peva u većini ovih pesama”, dodala je.

Džej Lo otkrila je da je Edebiri bila „ponižena” i došla u njenu garderobu kad su se obe pojavile na Satruday Night Liveu.

foto: Billy Bennight / ADMedia / Profimedia

„Bila je ponižena i jako slatka. Došla je do moje garderobe i izvinila se sa suzama u očima i rekla da je bilo grozno što je rekla te stvari o meni. Osećala se jako loše i sviđala joj se moja izvedba jer smo odradili moju tonsku probu i mogla je čuti kako ja izvodim. Rekla je samo: ‘Je*eno mi je žao, bilo je to tako grozno od mene‘”, ispričala je Lopez za Variety.

Ajo Edebiri foto: Robyn BECK / AFP / Profimedia

„Smešno je to. Čula sam slične stvari o sebi tokom karijere, pa me nije pogodilo”, dodala je.

