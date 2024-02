NOVE ŠOK FOTKE NASLEDNICE BENA AFLEKA IZAZVALE NEVERICU: Zbog ćerke Džej Lo se izjašnjava kao NEBINARNA, a sad su NERAZDVOJNE

Ćerka Bena Afleka, 15-godišnja Serafina, pre nekoliko dana iznenadila je javnost dramatičnom promenom imidža; ošišala se gotovo na ćelavo, a uz to je promenila i stil odevanja - on je sada izrazito muškobanjast. No, ova tinejdžerka ponovo je iznenadila sve, pojavivši se u subotu na ulicama zapadnog Holivuda ofarbana u pink boju kose!

Paparaco fotografi "uhvatili" su glumca u društvu ćerke Serafine i njegove poćerke Eme Munjez, ćerke Dženifer Lopez. Ben Aflek je pratio devojčice dok su uživale u šopingu, a uobičajeno je imao natmuren izraz lica.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ema i Serafina su inače vršnjakinje i bliske prijateljice, pa očito utiču jedna na drugu kada je reč o stilu. Aflekova ćerka izabrala je široke teksas bermude, belu majicu sa printom i flanelsku, kariranu košulju, dok je Ema uskočila u kargo bermude, oversized duks i duboke starke.

Serafina Aflek se prošle godine deklarisala kao nebinarna osoba, a s godinama je njen imidž sve više naginjao ka dečačkom, a kosu je sve više i više skraćivala, sve dok se sada u potpunosti nije oprostila od nje.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Američki mediji pišu da je na Serafinino rodno opredeljenje u najvećoj meri uticala Ema, pomogavši joj da prihvati činjenicu da je "drugačija". Podsetimo, Dženifer Lopez je u junu 2022. na scenu Blue Diamond Gala događaja izašla zajedno sa ćerkom, predstavivši je uz upotrebu rodno neutralnih zamenica.

Ove 15-godišnjakinje su bile oduševljene zbog braka svojih roditelja, pre svega jer su se odlično poklopile i navodno "promenile jedna drugoj živote". Izvori bliski porodici Lopez-Aflek istakli su da su se Ema i Serafina "pronašle" jer se obe izjašnjavaju na isti način, odnosno kao nebinarne osobe, što znači da se ne identifikuju ni sa jednim od konvencionalnih polova.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Devojčice provode mnogo vremena zajedno, a u par navrata viđene su i kako se drže za ruke. Obe su neretko meta kritika na društvenim mrežama - komentari javnosti ih nimalo ne štede i većina je zaprepšaćena izgledom obe.

Inače, Ben sa bivšom ženom, Dženifer Garner, pored Serafine ima još i 18-godišnju ćerku Vajolet i 11-godišnjeg sina Semjuela. S druge strane, Džej Lo pored Eme ima i sina Maksa, koji je zapravo Emin blizanac, a dobila ih je u braku sa pevačem Markom Entonijem.

(Kurir.rs/ Blic žena/ L. S)

