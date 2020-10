Vučević: Ovo je dobar pristup da mlade sačuvamo u našoj državi, da vide da ovde imaju šansu

Ово је први објекат који смо комплетно реновирали у Кинеској четврти, а преко сто милиона динара је овде уложено уз подршку Владе Србије. ОПЕНС сада спроводи јавну набавку за унутрашње опремање, а све би требало да буде завршено око Нове године. Радови се одвијају и на другим објектима, пре свега на згради Студентског културног центра на Булевару деспота Стефана. Радићемо једно по једно, нећемо одустати од овог великог пројекта формирања Креативног дистрикта. Град наставља даљу сарадњу са ОПЕНС-ом, нисмо их лимитирали само на 2019. годину, то је наша стратегија сублимирана у њиховом програму и идеји. ОПЕНС обухвата десетине омладинских организација, удружења али и појединаца који су укључени у овај програм и концепт. Готово годину дана после европске титуле, прича се наставља и верујем да је ово добар приступ како да младе сачувамо у нашим градовима, у нашој држави. Да виде да овде имају шансу, да они одлучују о питањима која их се тичу, да нису неми посматрачи са стране. #gradnovisad #gradonacelnikmilosvucevic #opens #kineskacetvrt

