VUČEVIĆ: Sledi snažan obračun sa kriminalnim grupama, ali i pojedincima iz državnog aparata koji im pružaju podršku

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, još jedom je osudio napad na lekare u KBC Vojvodina, gostujući na TV Hepi u Vikend jutru.

- Policija je odmah reagovala i počinilac je zadržan. Verujem da postoji nervoza i pritisak zbog ove situacije i da smo svi donekle malo i frustrirani što ne možemo da pobedimo virus kako smo mislili tamo negde u martu, ali to ne opravdava bilo koga da se ponaša nasilnički, a posebno ne prema lekarima ili medicinskim sestrama jer oni nose najveći teret danas. Za mene je napad na njih ravan napadu na državu i tu nema nikakve razlike. Pre neki dan je takođe bio neprihvatljiv i jedan grafit protiv profesora Kona. Gradske službe su to odmah prekrečile, jer je neverovatno da bilo ko smatra njega ili nekog drugog iz stručnog dela Kriznog štaba da ne znam šta radi, pa mi teže živimo. Pa, ljudi se bore da pobedimo koronu, da sačuvamo ljudske živote, da n budemo bolesni, a to što se nama ne sviđa što nam je delimično limitiran život i to ne samo nama, već celom svetu, pa limitiran je minimalno zahvaljujući naporima države. Nije Kon ni za šta kriv, on je zaslužan, i ne smo on već čitav tim lekara. Posebno ako ga prozivate po nacionalnoj pripadnosti, mi Srbi nikada nismo bili antisemitski narod, jer je i jevrejski narod, kao i srpski, stradalnički narod i mi težimo to boljem odnosu sa Izraelom. To može da uradi samo neko ko je neodgovoran, a verovatno misli da je veliki patriota i veliki Srbin što je to uradio, a nije ni svestan kakvu štetu nam nanosi – naveo je on.

Vučević ističe da se nada da se neće uvoditi policijski čas.

- Vodeći računa o zdravlju naših građana, mi moramo da vodimo računa i o ekonomiji i da pokušamo da živimo što normalnije u ovoj situaciji. Ali, ako se skroz zatvorimo, osetićemo negativne ekonomske posledice. Zato je želja vlade i lokalnih struktura da izbalansiramo te mere, da čuvamo i svako radno mesto, da nam se ne zatvaraju lokali, da niko ne ostane bez posla, da ne vidimo negativnu ekonomsku refleksiju. Nije to jednostavan zadatak, država pokušava da donese najoptimalniji paket mera. Ove izmene zakona o zaštiti građana od zaraznih bolesti su dobre, sada je i komunalna milicija ima ovlašćenja da sankcioniše one koje ne nose maske. U Novom Sadu smo sinoć imali akciju sa poreskom upravom i policijom kontrole ugostiteljskih objekata. Nulta tolerancija prema onima koji krše propise, u 23 časa sve mora biti zatvoreno i većina to poštuje, našli smo svega dva, tri lokala koji nisu. Nekažnjavanje onih koji su nedsiciplinovani je svojevrsna kazna za one koji jesu, i koji poštuju sve mere. Manjina koja se oglušuje o svaki propis i misli da je jača od države, da su neki nadljudi koji ne mogu da se razbole moraju biti sankcionisani, jer ćemo ove disciplinovane obeshrabriti. Niko ne želi da vidi kaznene ekspedicije, pokušavamo da zamolimo i epidemiologe da razumeju zašto nismo pooštravali mere, da želimo da čuvamo standard našim građana i zato molim građane da nam ne otežavaju. Ti koji prvi ne poštuju pravila, koji ismevaju doktore, državu i sve redom, sutra kad se razbole prvi tvituju i postuju na društvenim mrežama kako je gužva u bolnicama i koliko se čeka na pregled i da li ima bolničkih kreveta. Nema neograničenog broja lekarskih kapaciteta, ne samo u Srbiji, nego nigde u svetu – napominje on.

Vučević podseća da je borba protiv organizovanog kriminala stavljena u fokus i u ekspozeu premijerke i prilikom obrazloženja odluke SNS za sastav Vlade od strane predsednika SNS i države.

- Nesumnjivo iz ovih iskaza najviših državnih funkcionera da postoje određena saznanja da pojedinci iz državnog aparata daju logističku podršku kriminalnim grupama, za šta su pretpostavljam materijalno motivisani i zato država hoće da razbije taj lanac. Na državnim bezbednosnim službama je da budu iznad toga i siguran sam da niko ne može da bude jači od države. Možete da poznajete bilo koga, da imate bilo čiji broj telefona, to nije važno. Najviše bih voleo da vidim te koji nastupaju pozivajući se na predsednika. Ko god dođe i kaže da ga šalje Vučić, neka zna da laže. Mi ćemo kao država najsnažnije odgovoriti i protiv počinilaca krivičnih dela i kriminalnih grupa, ali i protiv onih koji su iz državnog aparata a pružaju podršku kriminalnim grupama. Za nas u SNS nije prijatan događaj, ali dva bivša predsednika opštine iz Zapadne Srbije su privedena. Dakle, to može da se desi i onima koji pripadaju stranci. Mali deo građana teži kriminogenom ponašanju, i već će težiti da ostvari neki estraprofit baveći se nedozvoljenim radnjama i država će stalno morati da im se suprotstavlja. Ali, takođe i mali deo državnog aparata iz lukrativnih razloga sarađuje sa njima, ali će svi oni biti privedeni pred lice pravde. Posebno oni iz regiona što misle da nam uvoze ubistva, jer nam je već muka da gledamo obračune kriminalnih grupa iz susednih država po našim gradovima. Država mora sve da ih procesuira i svi napolje iz Srbije. Moramo da pokažemo da je Srbija negostoljubiva država prema kriminalnim grupama iz regiona.

Vučević je istakao da se nada da će japanski Nidek doneti odluku da narednu fabriku ili industrijski kompleks otvori u Novom Sadu i da oni treba da odluče do Nove godine.

- Konkurencija je oštra, još dva velika grada iz Evrope su potencijalna destinacija za novu fabriku, a reč je o investiciji koja prelazi milijardu evra. Verujem da dolazak takve kompanije znači reindustrijalizaciju i oporavak nakon potpunog kraha industrije Srbije, a time i Novog Sada koji je počeo 90-ih, a doživeo kolaps tokom pljačkaške privatizacije kada je nestala kompletna industrija i to za vreme onih žutih lopova koji nam sada drže predavanje protiv investicija. Kako smo mi gubili svako radno mesto, tako je njihov privatan konto bivao puniji, oni su se bogatili tada. Ne postoji mesto kada sam obilazio naše opštinske odbore gde mi nisu izneli primer pljačkaške privatizacije, da li su to poljoprivredna preduzeća ili poljoprivredne zadruge, svejedno.

On je potvrdio da je juče predsednik Vučić iz SAD dobio potvrdu da Vašingtona sporazum ostaje na snazi i da je to za nas bitna informacija.

- Lično skidam kapu Vučiću što je i kod čestitke Bajdenu imao snage da se zahvali Trampu i to me j učinilo ponosnim građaninom Srbije. MI dugujemo zahvalnost Trampu i nadamo se da će Bajden biti korektan, da će saslušati sve učesnike u procesima kod nas, a mi ćemo se boriti da očuvamo naše nacionalne interese. A to da se neko u Srbiji raduje što je Tramp izgubio ne mogu da verujem – ističe on.

