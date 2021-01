VUČEVIĆ: Povećali smo broj dece kojoj subvencionišemo boravak u privatnim vrtićima na 3300 dinara

Nakon što je realizovan projekat rekonstrukcije i nadogradnje objekta vrtića ''Izvorčić'' PU ''Radosno detinjstvo'' obezbeđena su mesta za još 42 dece. Bruto površina objekta u Starim Ledincima nakon dogradnje iznosi 392,76 m2, i omogućen je upis za još 32 dece, pa vrtić sada može da pohađa ukupno 74 dece. Projekat je realizovan zbog nedostatka prostora, a na inicijativu Mesne zajednice Stari Ledinci. Vrtić ''Izvorčić'' posetio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

- Ovo je lep povod da posetimo vrtić u Starim Ledincima, dupliran je broj kvadrata i obezbeđeni su bolji uslovi za decu i zaposlene. Sada je to dovoljno prostora za potrebe ovog naselja, odnosno nema liste čekanja, a ove godine prvi put je uvedena i jaslena grupa. Pred nama je investicija za proširenje kapaciteta vrtića u Novim Ledincima. Predano radimo na tome da u Predškolskoj ustanovi bude mesta za svu decu u Novom Sadu. Za njih je boravak potpuno besplatan i Grad uspeva to da omogući i u uslovima krize izazvane epidemijom. Povećali smo broj dece kojoj subvencionišemo boravak u privatnim vrtićima na 3300 dinara, a trudićemo se i da bude veći iznos koji dotira Grad. Čeka nas izgradnja tri nova objekta u naseljima Sajlovo, Adice i Veternik, kao i proširenje postojećeg objekta u Kaću, a u Budisavi je to već realizovano. Zaposleni u ''Radosnom detinjstvu'' odlično su se organizovali u uslovima epidemije, uprkos tome što su se i vaspitačice razboljevale, deca nisu trpela. Kada sam izabran za gradonačelnika 2012. godine plata vaspitača je bila 35 000 dinara, a sada je 55 0000, nastojaćemo da ta zarada nastavi da raste – naglasio je gradonačelnik Vučević.

On je posebno pohvalio i rad Centralne kuhinje PU ''Radosno detinjstvo'' koja je pripremala obroke za sve one kojima je to bilo potrebno tokom borbe sa virusom Korona, a projekat njene izgradnje zajedno su realizovali Grad Novi Sad i Pokrajinska vlada.

Radovi na objektu vrtića u Starim Ledicima su izvođeni u 2018. i 2019. godini, a u 2020. je izgrađen priključak za vodovod i pribavljena je upotrebna dozvola. Za radove i nabavku opreme ukupno je utrošeno 40. 203.258,86 dinara.

(Foto: Grad Novi Sad)

