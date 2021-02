PREGLED DANA NA KURIRU: Ovo su najvažnije vesti koje su obeležile dan za nama

Pregled najvažnijih vesti za subotu, 13. februar. Dan koji je za nama, u Srbiji je izgledao ovako:

PREDSEDNIK VUČIĆ ČESTITAO MARIJU DRAGIJU: Ukazano poverenje da vodite Vladu Republike Italije velika je čast

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku novoizabranom predsedniku Vlade Italije Mariju Dragiju uz poruku da je Srbija posvećena razvoju strateškog partnerstva sa prijateljskom Republikom Italijom.

HVALA! PREDSEDNIK VUČIĆ SE OGLASIO NA INSTAGRAMU: Pozdravio sve koji su verovali u državu! Hvala svima, vakcine znače život

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je na Instagramu svim ljudima koji su radili na projektu nabavke vakcina protiv korona virusa jer, kako je istakao, vakcine znače život, ali i napredak ekonomije i budućnost zemlje.

SRETENJSKA PRIZNANJA ZA ZASLUŽNE POJEDINCE: Vučić deli odlikovanja povodom Dana državnosti, među dobitnicima reditelj, pevač...

Povodom Sretenja, Dana državnosti i ustavnosti Srbije, biće održana svečanost tokom koje će predsednik Srbije Aleksandar Vučić Sretenjskim priznanjima odlikovati zaslužne pojedince i institucije u oblasti kulture, medicine, privrede, sporta, nauke, diplomatije...

HAJKO MAS EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Uslov za ulazak Srbije u EU je rešavanje kosovskog pitanja

Tajac koji je vladao u komunikaciji između Srbije i Kosova od prošlog leta je, na sreću, prevaziđen. Otvara se dobra prilika koju treba iskoristiti za nalaženje rešenja u vidu sveobuhvatnog sporazuma, kaže ministar spoljnih poslova Nemačke

DELOVAO MI JE KAO SJAJAN AMERIČKI GRAD: Ričard Grenel o Beogradu ima samo reči hvale

Nekadašnji specijalni izaslanik predsednika SAD Donalda Trampa za tzv. Kosovo Ričard Grenel o Beogradu ima samo reči hvale, pun je utisaka, a postoji i nešto što mu nedostaje.

OP­A­S­NE VEZE VELJE SA EKIPOM DARKA ELEZA: Udruženi moćni klanovi postali ozbiljna PRETNJA ZA BEZBEDNOST SRBIJE

Slika Veljka Belivuka s najbližim saradnikom Darka Eleza jedan je od dokaza da su se dva moćna klana udružila i postala ozbiljna pretnja za bezbednost Srbije.

PREDRAG AZDEJKOVIĆ I MILICA ĐURĐEVIĆ U USIJANJU: Da li je Srbija spremna i da li treba da prihvati istopolne zajednice? (KURIR TV)

Gosti Usijanja povodom nacrta novog zakona o istopolnim zajednicama su Predrag Azdejković, gej aktivista i urednik portala "Gej eho" Milica Đurđević Stamenkovski, članica predsedništva "Srpske stranke Zavetnici".

KORONA BROJKE PONOVO VARIRAJU: Danas 1.622 novozaražena, preminulo 15 pacijenata U Srbiji je u poslednjih 24 sata na korona virus testirano 9.091 građana od kojih je 1.622 novozaražena. Preminulo je 15 pacijenata.

I ŠVEDSKI MEDIJI HVALE SRBIJU: Prešli su nas po vakcinaciji, a toliko im dobro ide, da su ponudili cepiva i susedima!

Švedske novine Dagens industri pridružile su se svetskim medijima koji pišu o uspešnoj vakcinaciji protiv koronavirusa u Srbiji.

VAKCINISAN SAM PRE 3 DANA I SADA SAM BOLESTAN Dr Tiodorović: To nije od vakcine! Pratite svoje kontakte

Posle primljene prve doze vakcine protiv korona virusa i dalje se treba pridržavati svih mera, jer se tek 10-15 dana posle primanja druge doze osoba može smatrati zaštićenom.

ODLIČNA VEST ZA VLASNIKE POLOVNJAKA: Starija vozila ipak će moći da prođu tehnički pregled od jula OBAVEZNO PROVERITE BROJ ŠASIJE

Vozila koja nisu imala fabrički ugrađen katalizator ili DPF filter ipak će moći da prođu tehnički pregled od jula kad će početi pooštrena kontrola izduvnih gasova!

OKONČANA POTRAGA ZA POVREĐENIM PLANINAROM: Spasioci ga pronašli uprkos lošim vremenskim uslovima na Svrljiškim planinama!

Spasioci Gorske službe spasavanja uspeli su da se probiju do povređenog planinara koji se nalazio iznad sela Oreovac, na Svrljiškim planinama, saopštila je Gorska služba spasavanja (GSS).

ZNA SE TAČNO KAD IZLAZIMO IZ OVOG LEDENOG TALASA! RHMZ je upravo saopštio kad prestaje JAK MINUS (FOTO) Republički hidrometeorološki zavod objavio je do kada će trajati ovaj ledeni talas. Naime, temperature u minusu, ledeni dani i vetar trajaće još nekoliko dana, preciznije do četvrtka kada će se temperatura konačno vratiti u plus.

NA SRPSKE PRUGE STIŽE ČUDO TEHNIKE! Novi vozovi imaće minimum 300 sedišta, podno grejanje i barove, a juriće i do 200 km/h Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture raspisalo je javnu nabavku elektromotornog voza. Reč je o kompoziciji za brzine do 200 kilometara na sat, a kako sada stvari stoje u najužoj konkurenciji naći će se kineski proizvođači kojima po ceni i kvalitetu teško ko može da konkuriše.

SAČEKUŠU U CENTRU KRAGUJEVCA ZABELEŽILE KAMERE: Zeki prišao napadač sa fantomkom i počeo da puca NA KRAJU MU ISPALIO METAK U GLAVU Ubica Nikole Zečevića Zeke (38) iz Kragujevca nosio je fantomku. To se prema nezvaničnim informacijama vidi na jednom od video snimaka koji se koristi u istrazi. Ubica je navodno imao i pomagača koji je takođe bio maskiran.

POHVATANE KAVGADŽIJE IZ MASOVNE TUČE U NOVOM SADU: Uhapšen trojac iz BiH i jedan Inđijac, ostalih 11 dobiće krivične prijave Policija u Novom Sadu uhapsila je trojicu državljana Bosne i Hercegovine, D. K. (22), M. M. (23) i S. T. (23), kao i D. P. (21), sa područja Inđije, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo učestvovanje u tuči.

HRVATSKI SUVERENISTA PODIVLJAO NA TV: Prvo rekao da je Za dom spremni legitiman, a onda napustio studio Hrvoje Zekanović iz Hrvatskih suverenista smatra da je pozdrav „Za dom spremni” legitiman, a u jednoj televizijskoj emisiji je rekao da se ne može upoređivati sa „fašizmom i nacionalizmom u Srbiji i Republici Srpskoj“.

OVO JE VEĆ SRAMOTA! Napadi na Đokovića sve BEZOBRAZNIJI: Gnusan komentar Novakovog kolege prešao svaku GRANICU pristojnosti! Najbolji teniser sveta Novak Đoković očigledno je mnogima trn u oku. Naravno i to nije toliko čudno jer svi žele da ga skinu sa trona, ali komentari na njegov račun su najblaže rečeno nekorektni.

