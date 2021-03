Vučević: Ulažemo u industriju, tehniku, IT razvoj, i infrastrukturu bez koje nema kvalitetnog života u 21. veku!

Upravo sam pročitao planove investicija u Novom Sadu i sa velikim ponosom ističem koliko je naš grad uznapredovao u poslednjih šest godina, naveo je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

- Novi Sad je postao mesto u koje dolaze velike kompanije da prave nove fabrike i postrojenja, što je donelo čak 25.000 novih radnih mesta, a toliko plata svakog meseca odlazi u budžet sugrađana i komšija. Danas u Srpskoj Atini posluju najveća svetska imena, a neka već najavljuju svoj dolazak. Među njima ističem: Lear, Aptiv, Kontinental, BMTS, kao i dolazeći japanski Nidek. Sutra ću prisustvovati sastanku o idejnom rešenju zgrade koja će postati IT centar i zamajac za startap kompanije i digitalne projekte u našem gradu. Kompanija Vega IT će od zgrade Radničkog univerziteta, nekadašnjeg rugla ovog grada, stvoriti simbol modernog doba i mesto na kojem će "neki novi genijalci" stvarati IT sadržaje, koji će Novi Sad učiniti nezaobilaznom tačkom digitalnog razvoja ovog dela Evrope. Međutim, mi se ne zadovoljavamo samo industrijom, tehnikom i IT razvojem, već ulažemo i u same temelje - infrastrukturu bez koje nema kvalitetnog života dostojnog građanina 21. veka. Među tim projektima posebno je važan novi most preko Dunava koji će osim fizičkog povezivanja teritorije i ljudi, postati i simbol prelaska Novog Sada iz postindustrijskog grada u lučonošu dugitalnog doba u Srbiji. Nećemo stati. Cilj nam je da naša deca žive u gradu koji se potpuno razlikuje od onog nekadašnjeg Novog Sada, u kojem smo mi "matorci" odrasli, a taj novi Novi Sad se rađa upravo ovih godina i ja sam počastvovan što imam privilegiju da tome prisustvujem i budem deo tima koji tu misiju ostvaruje - naveo je on.

Grad Novi Sad

Foto: Printscreen/Instagram

Kurir