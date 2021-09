Vučević: Od livade smo za četiri meseca napravili najmodreniju bolnicu. Jedan ljudski život da se spasi, isplatilo se!

Nova novosadska bolnica, završena u rekordnom roku, otvorena je u pravom momentu kad nažalost postoji povećanje obolelih od kovida, istakao je gradonačelnik Novog sada Miloš Vućević u gostovanju na jutarnjem programu RTV Pink. „Tu je od livade za četiri meseca napravljen fantastičan objekat. Nisam ni ja verovao da je moguće da se sve to završi u tako kratkom roku. Verujete u takve projekte, ali je rok od 120 dana bio neverovatan. Veliko hvala građevincima na obavljenom poslu. Jedan ljudksi život da se spasi isplatiće se, a isplatila se već juče.“, nagalsio je i dodao da se nada se da će to u vrlo kratkom roku biti opšta gradska bolnica koju do sada Novi Sad nije ni imao.

„Mi smo imali domove zdravlja i Klinički centar Vojvodine. A ovim smo dobili duplo više kreveta u intenzivnoj nezi nego što je ceo KCV do juče imao. Juče su u bolnicu prebaačeni prvi pacijenti, njih dvadesetak. Hvala predsedniku i Vladi na opremi u koju su uložili. Imali smo sreće što je Novi Sad bio treći u ovakvoj akciji, posle Batajnice i Kruševca, jer već postoji iskustvo i kod graditelja i kod zdravstvenih radnika“, rekao je Vučević.

Objasnio je da postoji šansa za investiranje u još neke objekte u oblasti zdravstva u okolini. Na birou Vojvodine, istakao je Vučević, nema lekara bez posla pa će biti zapošljavani ljudi iz cele Srbije, sa Kosova i Metohije. „Nakon 9 godina od kad vodim grad, posle Žeželjevog mosta ovo je najveći događaj kome sam prisustvovao. Ovde je veća vrednost projekta od pukog materijalnog , podvukao je i dodao da ljudi moraju da veruju u svoju državu, da je ovde dobro mesto za njihov život i da im je isplativije da ostanu u svojioj državi, sa svojim porodicama, među svojim prijateljima.

Lažni tviter nalog otvoren iz inostranstva

„Kada je reč o lažnom profilu koji se pojavio na tviteru pod mojim imenom, ja sam nadležnima da to postoji čim su mene obavestili. Istraga je utvrdila da je iz inostranstva otvoren. Iz odeljenja za visoko tehnološki kriminal su mi objasnili da us sa tog profila slate poruke i pozivi za donacije. Zato sam bio prinuđen da se oglasim, da ljudi znaju da nije moj profil. Ne znam šta je bio povod za takav .Nemam informaciju je li neko naseo na tu prevaru. Policiji smo sve podatke predali“, objasnio je.

Opozicija ne veruje svojoj državi, želi gubernatore spolja

„Treći april je poslednji rok za održavanje predsedničkih i beogradskih izboora. Vladajuća stranka, SNS, već sad je ponudila da se definišu svi ključni faktori za predstojeću kampanju. Ne razumem da bilo koja opoziciona stranka, vanparlamentarna stranka izbegava i ne čeka izbore. Ne učestvujete u političkom životu i opet odbijate da idete u institucionalno rešavanje problema u društvu. A to što Dragan Đilas ne želi da razgovara o izborima ni sa kim osim sa evropskim parlamentarcima je poruka građanima a ne nama. On nema poverenja u svoju državu nego veruje da treba da imamo guvernatore i upravnike države spolja. Mislim da će bojkot biti samoubilački potez“ istakao je Vućević.

On smatra da opozicija veruje da će ti „dušebrižnici iz inostranstva biti u stanju da izvrše dodatni pritisak na državu ili na vlsat, predsednika da se mi sklonimo možda iz izbornog procesa, da oni pobede“.

„Očigledno je to koncept. Da mi ne smemo da učestvujemo, to bi bilo najbolje. Da Vučić ne sme nigde da se pojavi, kandiduje, da ne sme da bude njegovo ime i prezime pomenuto. Onda su to po njima fer izbori. To je apsurd, da najuspešniji političar sa najvećom podrškom ne sme da se pojavi“, naglasio je i dodao da su izborni uslovi 5-10 puta od nasledjenih i da su zakoni oni koji su usvojeni za vreme Tadića, Jeremića, Đilasa.

„SNS nije bežala ni od jednih izbora i kad smo bili opzicija izlazili na sve izbore i kad smo gubili iz toga smo izlazili jači, nismo kukali, nismo imali medije, podršku evroparalamentaraca. Očekuje se da spoljni faktor dođe i posreduje. A samo treba da imamo toliko nacionalnog jedinstva i solidarnosti da ne kukamo spolja nego sami vidimo šta treba da rešimo. Problem je što nema njihove volje da izađu i čuju glas naroda.

Većina građana je, siguran sam, svesna da oni bojkotuju jer neće da vide kolika bi im bila podrška. I tu postoji paradoks, po njihovim istraživanjima oni ubedljivo pobeđuju, posebno u Beogradu. Kada vidite takve najave valjda onda jedva čekate te izbore. A ne kako bi oni želeli, da prvo predamo vlast, pa da lustriraju, pohapse, ne daj bože nekog ubiju..pa onda izbori..“

Lažna elita prezire što pripada ovom narodu

Predsednik države je, istakao je Vučević, jedan od simbola države i jedina funkcija koja se bira neposredno, pa niko nema veći legitimitet jer je izabran direktno od građana.“ Jasno je da on simboliše jedinstvo države i nije jasno zašto se kritikuje kada on kaže da se poštuju ustav, grb i himna. Mislim da se tu radi o lažnoj žutoj eliiti, bandi koja se predstavlja kao intelektualna elita. Menjaju boju iz žute u zelenu i kao eko džihadisti na toj ekološkoj agendi mogu da pokupe poene, a dubinski su crveni i mrze sve nacionalno i sve što ima veze sa patriotizmom i sve što ima veze sa Srbijom. Dobar deo njih prezire to što pripada ovom narodu.“

„Bože pravde“ pripada svim grašanima Srbije

Većinski narod u Srbiji mora da ima poseban osećaj ali i sve manjine koje žive ovde da se osećaju dobro . Treba da razgovaramo sa svima i da svi razumeju da je ovo himna kontinuiteta, pripada svima, nije usmerena ni protiv jednog etnosa. Gde god da živite pevate himnu te države. Skandalozno je ako učiteljica uči decu da ne poštuju himnu države u kojoj žive. Možda će neko od te dece predstavljati sutra državu na nekom takmičenju kao neki sjajni sportisti iz Raške koji već pevaju himnu, izlaze sa našom zastavom na postolje. Moramo da shvatimo da su zastava himna i grb jednaki za sve.“

Postoji inicijativa da uvede nacionalna kategorija za popis „Vojvođanin“. „To je zaostavština Demokratske stranke i pred popis 2011. je bila ta inicijativa. Ne možemo da dozvolimo da se zakonski postavi izmišljanje nacija čije je postojanje nedokazivo. To je regionalna odrednica, a ne nacionalna. SNS ne sme to da dozvoli kao nosilac vlasti. U vojvodini žive i Sremci, Banaćani..svako od njih bi onda mogao tako..“ naglasio je i dodao da je to pokušaj da se u Vojvodini demonstrira crnogorski scenario.

„ Ideja je da : pustite nas da se izjasnimo mimo nacionalne odrednice..Pa onda na osnovu dijalekta kažete da je to drugi jezik, pa nađete dva raspopa i kažete da je karlovačka mitropolija autokefalna u odnosu na SPC. Takav scenario se želi. Moramo ipak naglasiti ljudima da niko ne sme da im uskrati da se osećaju onako kako žele. Ova cela akcija je protiv Srba u Vojvodini a ne protiv ostalih nacija“, naglasio je i dodao da je najveći pritisak na državu oko Kosova i Metohije, ali da su nemiri su istovremeno svuda okolo i daje skandalozno sve što se dešava u vezi sa ustoličenjem mitropolita i njegovim sprečavanjem.